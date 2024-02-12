Что стоит за слухами о двойниках и о смертельной болезни Путина — в WSJ раскрыли подробности

Спекуляции о неизбежной смерти Путина могут снять давление с кого-либо в России или Западе.

Российский политолог Валерий Соловей сделал сенсационное заявление. Он убеждает, что президент РФ Владимир Путин умер еще в прошлом году и сегодня публике представлен его двойник. Кремлевская элита якобы контролирует это и запихнула тело российского диктатора в морозильную камеру.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В четверг журналист Такер Карлсон показал двухчасовое интервью с Путиным. По его словам, российского политолога Карлсон взял интервью у двойника Путина, которого теперь миллионы зрителей на Западе будут выдавать за реального.

"Путин умер, безвозвратно умер, он не воскреснет, он останется в морозилке", — сказал Соловей в эфире в начале этой недели.

Карлсон отказался от комментариев.

"Сообщение Соловей является частью более широкой сети слухов о резко ухудшившемся состоянии здоровья Путина, поскольку отношения России с Западом испортились. Поисковые запросы у Google, такие как "Путин Паркинсон", достигли пика популярности 2020 года, а "Путин рак" достиг пика 2022 года", — говорится в сообщении.

Странное поведение Путина

Видео опубликованные в Сети X показывают привычку Путина трепетать ногой во время встреч с чиновниками.

Открытие российского политолога об ухудшении здоровья Путина подпитали западные таблоиды и смутили чиновников. Слухи получили такое распространение, что директор ЦРУ Уильям Бернс испытал желание развеять их в 2022 году, сделав редкое публичное заявление о состоянии здоровья иностранного лидера. Путин, как он сказал на конференции по безопасности в Аспене, "слишком здоров".

" Спекуляции о неизбежной смерти Путина могут снять давление с кого-либо в России или на Западе, кто размышляет над тем, как противостоять ему или его вторжению в Украину ", — сказал Томас Грэм, видный сотрудник Совета по международным отношениям.

В то же время издание пишет и о другом возможном сценарии: после подавления независимых СМИ Кремль годами дискредитировал их остатки, посеяв смесь дезинформации, из-за которой любая новость казалась сомнительной или предметом мнения.

" Суть состоит в том, чтобы сделать все невероятным», — сказал Эрик Грин, который до прошлого года был главным советником Байдена из России в Совете национальной безопасности. "Однажды Соловей может быть дискредитирован, когда он будет вынужден признать, что Путин жив, но, получив столько влияния, он еще больше ухудшит имидж СМИ в целом, "так что все проиграют ", — добавил он.

"Пригожин в отличие от Путина жив"

Кроме того, Соловей заявил, что бывший повар Путина, известный как лидер "вагнеровцев" Евгений Пригожин действительно жив. Он якобы инсценировал свою смерть, отправив своего двойника на борт частного самолета, который был уничтожен бомбой.

" Настоящий Пригожин сейчас скрывается ", – уверяет он.

Развертывающаяся драма и возрастание напряжения между кремлевской элитой является основой для постоянных эпизодов Соловья на YouTube.

Также читайте Вербовка заключенных в РФ на войну: оккупанты предпочитают осужденных за убийство

В интервью The Wall Street Journal Соловей настаивал на том, что его источники — "очень влиятельные люди", которые в течение многих лет сообщали ему, что Путин страдает рядом заболеваний, включая болезнь Паркинсона, рак и шизофреническое расстройство настроения. Он сказал, что большинство его аудитории – это Россия и бывшие советские республики Беларуси и Украины.

Двойники Путина – что известно

Вокруг потенциального наличия двойников Владимира Путина идет немало споров. В Кремле уверяют: у российского диктатора их нет.

Несмотря на это Владимир Путин действительно использует двойников, утверждает японский анализ искусственного интеллекта. Исследование, основанное на распознавании лиц, сравнении голосов и телодвижений, указывает на то, что существует несколько разных Путинов.

Специалист по физиогномике Татьяна Ларина обратила внимание на отличия в лице Путина и его двойников

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.