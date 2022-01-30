Страх и паника: последние "свободные" от COVID-19 тихоокеанские острова столкнулись со вспышкой вируса

Страх и паника: последние "свободные" от COVID-19 тихоокеанские острова столкнулись со вспышкой вируса

В Кирибате, Самоа, Палау и Соломоновых островах за последние три недели наблюдались вспышки коронавируса.

На некоторых островах Тихого океана, почти два года считавшихся "свободными" от коронавируса, резко возросло количество случаев COVID-19.

Об этом информирует The Guardian.

В Кирибате, Самоа, Палау и Соломоновых островах за последние три недели наблюдались вспышки вируса. Страны подошли к новой вспышке с разными стратегиями: некоторые вводили карантин, а другие полагались на высокий уровень вакцинации.

Учитывая удаленность и слаборазвитую систему здравоохранения, есть опасения относительно того, как они справятся с болезнью.

Кирибати: "захваченные врасплох"

COVID-19 попал на Кирибати две недели назад, когда у пассажиров самолета из Фиджи — первого международного рейса, прилетевшего через десять месяцев — по прибытии диагностировали коронавирус.

С тех пор ситуация обострилась. По состоянию на пятницу, 28 января, в островной стране зафиксирован 201 случай, и вирус распространился от столицы Таравы до Бутаритари — отдаленного острова, расположенного в 186 км к северу.

Правительство ввело полный локдаун, людям разрешено выходить из дома только для получения основных услуг. Люди опасаются, что вирус распространился по островам быстрее, чем это покажет тестирование.

Палау: "оставлены на произвол судьбы"

Первый случай вируса в Палау был зафиксирован 10 января. Чуть больше чем через две недели, местное министерство здравоохранения сообщило о почти 800 случаях в стране с населением всего 18 тыс. человек.

Правительство отказалось от локдауна или закрытия границы, сделав ставку на высокий уровень вакцинации в стране, составляющий 96% населения.

Соломоновые Острова

Первый случай COVID-19 на Соломоновых островах был зарегистрирован 19 января. Через 12 часов в стране было зафиксировано более 100 случаев.

Страна переживает свой первый карантин и в начале этой недели сообщила о первых двух смертях от коронавируса. Число случаев возросло до почти 700 человек (общая численность населения — почти 700 тыс.). Уровень вакцинации также низкий – по состоянию на 13 января было введено всего 264 085 доз вакцины.

Самоа: страна в панике

В стране, потерявшей более 20% своего населения во время пандемии гриппа 1918 года, потерявшей 83 ребенка в результате эпидемии кори три года назад, приход COVID-19 вызвал панику.

10 пассажиров получили положительный результат ПЦР-теста по прибытии в Самоа рейсом из Австралии 19 января. Пять медсестер, которые ухаживали за ними, тоже заразились. Власти объявили о 48-часовом карантине.

Напомним, что в Украине и Европе фиксируют рекордные показатели заболевания COVID-19.

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