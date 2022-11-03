Страх и паника: жители Белгородской области начали массово бежать в другие регионы (фото)

Россиян расселяют в пунктах временного размещения в Тульской области.

В Белгородской области Российской Федерации началась эвакуация населения, которую по методичке Кремля называют "временным выездом" из региона.

Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Телеграмм.

По его данным, "временно покинуть регион" решили 56 человек, из них 32 ребенка. Жителей Белгородской области в пункты временного размещения в Тульской области.

"Очень надеюсь, что вынужденное отсутствие жителей нашей области продлится недолго и они вскоре вернутся в свои дома", — говорит российский чиновник.

Ранее Гладков сообщал, что планируется переселить в Тульскую область около 300 жителей из приграничных населенных пунктов Белгородской области. Еще 580 выселят в Московскую область. Российские власти убеждают, что якобы переселенцы будут проживать в санаториях и детских лагерях в Подмосковье.

Отметим, что в российском Белгороде в последнее время достаточно неспокойно. У россиян загораются масштабные пожары, падают самолеты и ракеты, запущенные в сторону Украины.

Так, 11 октября в Белгороде были слышны взрывы и местные жители зафиксировали вероятный прилет ракеты. 13 октября в Белгородской области масштабно горели склады с боеприпасами. На месте возгорания также были слышны звуки детонации.

14 октября в Белгороде на ТЭС "Луч" упала российская ракета, которую оккупанты запустили в направлении Харькова. На месте возгорания в РФ возник пожар, в некоторых районах Белгорода исчез свет.

Кроме того, подобная ситуация произошла 31 октября. Вечером российские террористы снова обстреливали Харьковщину ракетами. Однако несколько ракет "отказались" бомбить Украину и приземлились в Белгороде.

В свою очередь, военный эксперт Жданов назвал неожиданную причину, почему россияне обстреливают свой Белгород.

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