Страх покушения: Путин окончательно перебрался в бункер и ждет беспилотников

Путин боится покушения / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин с марта 2026 года находится в состоянии повышенной тревоги из-за страха перед возможным покушением. В Кремле опасаются внутреннего сговора, использования дронов политическими элитами и вероятной дестабилизации со стороны бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

Об этом свидетельствуют данные о беспрецедентном усилении мер безопасности, внедряемых Федеральной службой охраны (ФСО) РФ, передает издание «Важные истории».

Бункеры вместо резиденций и запрет на смартфоны

По информации источников, ФСО фактически изолировала Путина, пытаясь предотвратить утечку секретных данных и физическую ликвидацию президента.

Реклама

Изменены режим диктатора. Путин перестал посещать привычные резиденции в Подмосковье и Валдае. В то же время он неделями скрывается в модернизированных бункерах (в частности в Краснодарском крае). Пропагандистские СМИ при этом используют «консервы» — заранее записанные видео.

В администрации президента введено два уровня проверки. Сотрудникам, работающим непосредственно с диктатором, запретили пользоваться смартфонами и общественным транспортом. Их передвижение обеспечивает исключительно спецтранспорт ФСО.

В домах личных поваров, фотографов и охранников установлены системы круглосуточного видеонаблюдения.

В Москве периодически отключают сети связи, а вдоль Москвы-реки размещены спецподразделения для отражения атак беспилотников.

Реклама

Интересно, что в 2026 году Путин не совершил ни одной поездки в объекты военной инфраструктуры, что резко контрастирует с его активностью в 2025 году.

Тень Шойгу: угроза переворота

Основным фактором дестабилизации Кремль считает секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу. Несмотря на смену должности, он сохраняет влияние на военное командование, что вызывает подозрения в подготовке путча.

Ситуация обострилась после ареста 5 марта 2026 бывшего заместителя Шойгу — Руслана Цаликова. Это задержание стало сигналом о нарушении «неформальных гарантий безопасности» для высших элит. Аналитики предполагают, что следующим объектом уголовного преследования может стать сам Шойгу, что повышает риск силового противостояния внутри российской верхушки.

Ранее мы писали о том, что Путин теряет власть над Россией: ситуация выходит из-под контроля и доходит до «бунтов».

Реклама

Новости партнеров