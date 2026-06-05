Владимир Путин / © Associated Press

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В России на пленарное заседание экономического форума в Петербурге не пустят участников и журналистов, если у них нет негативного ПЦР-теста на коронавирус, грипп и другие респираторные болезни. Все потому, что на мероприятии должен выступить российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщил российский отдел немецкого издания BILD.

В Кремле ужесточаются меры безопасности — требующие от гостей на форуме

В издании отметили, чтобы попасть на мероприятие все гости и журналисты обязаны получить специальный пропуск. Его будут выдавать только после сдачи анализов в специально аккредитованных лабораториях форума.

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Вместе с российским диктатором на сцене во время пленарного заседания должны находиться вице-президент Китая Хань Чжэн, президент Танзании Самия Сулуху Хасан, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев.

Сообщается, что Путин применял строгие меры безопасности к своему окружению еще во время пандемии COVID-19. Тогда для личных встреч с главой Кремля потребовали проходить длительный карантин и неоднократное тестирование.

Даже по завершении пандемии российский президент сохранил жесткие медицинские ограничения. Одним из известнейших проявлений такой изоляции стала его встреча с тогдашним канцлером Германии Олафом Шольцом в 2022 году, когда политики сидели на большом расстоянии друг от друга за несколькометровым столом.

Экономический форум в Петербурге — последние новости

Напомним, в ночь на 3 июня украинские беспилотники нанесли мощный удар по Санкт-Петербургу и Кронштадту, поразив стратегический нефтяной терминал и ракетный корвет «Бойкий». Эта дерзкая атака не только вызвала панику среди местных жителей, но полностью разрушила иллюзию стабильности Кремля в день старта большого экономического форума.

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Ранее помощник президента-диктатора Юрий Ушаков анонсировал, что на форум в Петербург впервые за несколько лет вроде бы прибудет официальная делегация США. Однако государственный секретарь США Марко Рубио опроверг заявления Кремля о приезде делегации США в Санкт-Петербург.

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