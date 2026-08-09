Страна-бензоколонка без горючего: в России водители часами стоят в очередях на АЗС

АЗС / © Associated Press

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В российском Ельце Липецкой области образовалась большая очередь у автозаправочной станции «Роснефти». Сообщается, что с горючим очень сложная ситуация.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, ссылаясь на местных жителей.

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По словам одного из очевидцев, на других АЗС в городе горючего якобы нет, поэтому водители вынуждены ехать в заправку «Роснефти».

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Ситуация с дефицитом горючего в регионе возникла на фоне перебоев со снабжением. В то же время, ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявлял, что ситуация на АЗС якобы улучшилась, а поставки стали более стабильными, из-за чего очереди сократились.

Российские власти также отменили ограничения, по которым автомобили могли заправляться в зависимости от четности или нечетности номерных знаков.

Новые кадры из Ельца свидетельствуют, что проблема доступности горючего, по крайней мере на отдельных АЗС, может оставаться актуальной.

Напомним, в России усугубляется дефицит горючего. Особо сложная ситуация, по словам экономиста Олега Пендзина, наблюдается в отдаленных регионах страны. РФ пытается компенсировать нехватку импортом нефтепродуктов из Белоруссии, Казахстана и Индии, однако проблемы с логистикой усложняют поставки. В то же время, Москва и Центральный федеральный округ получают горючее в приоритетном порядке, тогда как в других регионах его может не хватать даже для экстренных служб. Экономист считает, что отдаленные регионы РФ уже оказались в состоянии топливного коллапса.

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