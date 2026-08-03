Страна-член ЕС объявила о равном обязательном призыве для женщин и мужчин

Датские военные / © Associated Press

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В Дании с августа 2026 года срочная служба в армии, на флоте и в ВВС будет длиться 11 месяцев вместо четырёх, а к женщинам и мужчинам будут применяться одинаковые критерии отбора при призыве.

О переходе на 11-месячный формат сообщают датские Силы обороны.

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Первых призывников по новым условиям призвали ещё в феврале, а с августа такая продолжительность стала стандартной.

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Как поясняет официальный портал Life in Denmark, на оценку обязательно должны явиться все мужчины и женщины, которым исполнится 18 лет после 1 июля 2025 года. До этого женщины могли служить только на добровольной основе.

Как будет проходить отбор

Эта оценка не означает, что каждый 18-летний автоматически будет служить 11 месяцев. Сначала Силы обороны набирают добровольцев, а остальных пригодных или ограниченно пригодных кандидатов отбирают путем жеребьевки.

Оценка проводится в рамках «Forsvarets Dag» — дня, когда определяется пригодность к службе. После этого человек может служить в сухопутных войсках, на флоте, в Военно-воздушных силах или в службе по чрезвычайным ситуациям; для тех, кому военная служба противоречит убеждениям, предусмотрена гражданская альтернатива.

Так, в 2024 году краткосрочную службу в Дании прошли около 4700 человек, из которых 24 % составляли женщины-добровольцы, как сообщала BBC.

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Почему Дания меняет правила

Руководитель программы срочной службы датских Сил обороны полковник Кеннет Стром объяснил реформу текущей ситуацией в сфере безопасности (прим. ред.: связанной с агрессией России) и необходимостью усилить подготовку военнослужащих. В комментарии BBC он сказал:

«И, очевидно, это обусловлено нынешней ситуацией в сфере безопасности: для обеспечения более высокой боеспособности и навыков, необходимых сухопутным войскам, флоту, ВВС или даже Силам специальных операций».

Дания также одобрила увеличение расходов на оборону на 40,5 миллиарда датских крон в течение пяти лет. Reuters сообщало, что страна планирует увеличить ежегодное число срочников примерно с 5000 до 7500 к 2033 году, тогда как BBC называет ориентиром 6500 человек.

Подобные правила для женщин уже действуют в соседних Швеции и Норвегии. Датская реформа призвана обеспечить стране больше подготовленных военнослужащих и резервистов на фоне напряженной ситуации с безопасностью в Европе.

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