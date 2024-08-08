"Страна должна знать героев!": российская пропагандистка высказалась о противостоянии на КПП "Суджа"

Историю "подвига" российских войск на КПП "Суджа" описала Z-блогерша Анастасия Кашеварова. Говорит, что оккупанты "бились до последнего патрона".

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Как отмечает журналист, сдача в плен 40 военнослужащих "второй армии мира" оказалась полной эпических подробностей.

"Ждем скоро блокбастер Первого канала. С украинской стороны это выглядело, что два взвода сдались в плен после нескольких часов вялой стрельбы. Но россияне все, что делают, должны делать "героически" такой культурный код." И поражение от победы ты сам не должен отличить", – заметил он.

"Герои, не иначе!"

По словам россиянки, ее сограждане сражались "одни против тысячи". Они остались без БК и противостояли врагу до последнего патрона.

"Вызвали огонь на себя, спасли 18-летних мальчишек. Каждый курской пограничник на КПП Суджа и на всех этих пунктах страна должна знать, их подвиг должен войти в историю", — считает фантазерка.

По словам пропагандистки, кадры с российскими пленниками не демонстрируют всей правды. Мол, ВСУ противостояли единицы пограничников и мальчишки-срочники.

"Не было подкрепления, закончились БК, военная арта не начала бить. Они сдались, чтобы спасти срочников. Москва молчала. Наших пограничников окружили ВСУ с танками. Их отрезали и помощи не было никакой", – жалуется она.

"Главное, что героически сдались, совершили этим подвиг. Не испугались страшных бандеровцев, французов и поляков, вышли с поднятыми руками и белым флагом. Настоящие русские спартанцы. 28 героев-панфиловцев. 40 героев-судженцев".

Напомним, украинские Вооруженные силы продолжают продвигаться в глубь территории страны-агрессорки России в Курской области. В частности, они подошли к райцентру Суджа.

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