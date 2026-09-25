Страна Европы урезает выплаты спонсорам украинцев: беженцы могут остаться без жилья

Украинцы могут остаться без жилья / © Associated Press

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С 2027 года Великобритания сократит финансирование программы приема украинских беженцев Homes for Ukraine, из-за чего украинцы, проживающие у граждан страны, опасаются остаться без жилья.

Об этом сообщает The Guardian.

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Ежемесячные выплаты людям, принимающим украинцев в рамках программы Homes for Ukraine, со следующего года снизят с 350 до 100 фунтов стерлингов.

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В правительстве объясняют изменения переходом программы от экстренной помощи к долгосрочной модели поддержки. В то же время власти предполагают, что хозяева могут перейти к обычным арендным отношениям и начать взимать с украинцев плату за жилье.

Для части беженцев новая система создает серьезную неопределенность.

Сами британские семьи, принимающие украинцев, также обеспокоены переменами. Один из участников программы в Гринвиче заявил, что после потери работы выплаты стали для него существенной поддержкой, хотя деньги не были причиной, по которой он согласился принять украинцев.

Некоторые участники Homes for Ukraine считают, что переход на коммерческую аренду изменит суть программы.

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«Когда беженцы приезжают из Украины, они находятся в состоянии шока, им нужно время, чтобы адаптироваться и выучить язык. Если прием людей превратится в более коммерческие арендные отношения, я считаю это жестоко», — заявила принимающая у себя мать Наталья Румянцева.

Программа Homes for Ukraine действует с 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По данным The Guardian, через нее поддержку получили около 181 тысячи из 234 тысяч украинцев, искавших убежище в Великобритании.

Украинцы за рубежом — последние новости

Американские законодатели выступили против возвращения украинцев в страну в войне и предложили продлить действие программы TPS. Согласно данным Института миграционной политики, по состоянию на февраль 2026 года TPS в США имели более 101 тыс. украинцев.

Владельцы этого статуса защищены от депортации федеральными органами США, в частности, Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE), а также получают право на работу. В то же время TPS не позволяет автоматически получить постоянное местожительство или гражданство США. В настоящее время этот статус распространяется, в частности, на граждан Сальвадора, Ливана, Судана, Украины и Венесуэлы.

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Правительство Польши до 2028 года не планирует индексировать сумму социальной помощи на детей по программе «800 Плюс», которая предоставляется, в частности, и беженцам из Украины. Критерии для выплат также не планируют изменять.

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