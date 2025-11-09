Страна, которая не всем подходит для жизни: украинка поделилась разочарованием от переезда

Украинка рассказала, почему не переехала жить в Португалию

Реклама

Украинка, уже долгое время живущая за границей, побывала в Португалии и с облегчением отметила, что не переехала бы в эту страну на постоянное проживание. По ее мнению, есть несколько существенных минусов, с которыми сложно смириться.

Об этом @mrs.faustova поделилась в соцсетях.

Визит в Лиссабон убедил ее, что Португалия далеко не идеальна для жизни.

Реклама

Основные минусы жизни в Португалии — что думает украинка

Хотя на первый взгляд страна привлекает: низкие налоги, распространенный английский язык и возможность получить гражданство через 5 лет, украинка нашла немало недостатков.

Погода стала первым отпугивающим фактором. Частые дожди и промозглая зима, холод в помещениях из-за близости океана и постоянное появление плесени — все это создает дискомфорт для жизни.

Еще один минус, по мнению гражданки Украины, — это отсутствие централизованного отопления. Большинство жильцов обогревают квартиры электрическими приборами, что приводит к значительным счетам за электроэнергию.

Не менее ощутимо дорогое жилье. Стоимость аренды квартир в Португалии часто превышает цены на аналогичное жилье в Испании, а новостроек мало, и они дорогие. При этом зарплаты в стране ниже, чем в соседних государствах.

Реклама

Украинка также отметила, что многие старые дома в крупных городах страны выглядят запущенными, что контрастирует с более чистоплотными и современными испанскими городами.

«Путешествовать по Португалии мне нравится, но жить там — совсем другое. Постоянную влагу и холод тяжело терпеть», — поделилась блоггерша.

Несмотря на множество преимуществ для туристов и потенциальных эмигрантов и беженцев, Португалия имеет существенные недостатки для постоянного проживания: влажная погода, высокая стоимость жилья, старые дома, более низкие зарплаты и проблемы с отоплением делают жизнь там не совсем комфортной для всех.

Напомним, на днях Португалия ошеломила решением по беженцам. Страна массово отменяет временную защиту для беженцев, не являющихся гражданами Украины.

Реклама

В частности, белорусских оппозиционеров просят покинуть страну через 20 дней.