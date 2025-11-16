Великобритания / © Getty Images

В последние годы Великобритания очутилась в центре антироссийской риторики Москвы. Ее обвиняют в планировании ударов беспилотниками по российским аэродромам, подрыве трубопровода "Северный поток", руководстве "террористическими" рейдами на территории РФ и даже в содействии терактам в прошлом году.

Об этом пишет издание The Guardian.

Недавно Кремль добавил новое обвинение: британская разведка якобы пыталась склонить российских пилотов к дезертирству на Запад, однако попытка провалилась. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ФСБ "раскрыла заговор" с целью заманить летчика с ракетой "Кинжал" в Румынию, где самолет должен быть сбит силами НАТО. Лондон все обвинения отвергает.

По словам экспертов, роль Великобритании в пропагандистской войне Кремля значительно возросла. После ограниченного возобновления контактов Москвы с администрацией Дональда Трампа, Лондон стал главным соперником Кремля, тогда как США остаются менее заметными в пропаганде.

Бывший военный атташе Великобритании в Москве Джон Форман объясняет: "Россия не может критиковать Трампа, поэтому обвиняет ближайших британцев. Легко изобразить их как источник всех проблем".

Соперничество между Великобританией и Россией имеет глубокие исторические корни — от «Большой игры» XIX века до холодной войны, когда США были главным врагом Кремля, а Великобритания занимала второе место. Однако после полномасштабного вторжения в Украину британская поддержка Киева, активная разведка и военная помощь сделали Лондон важным и опасным противником в глазах Москвы.

Во время войны Борис Джонсон одним из первых посетил Киев в апреле 2022 года, тогда как Джо Байден приехал в феврале 2023 года. По данным украинской разведки, британцы "с первого дня были на шаг впереди".

В России эта враждебность просочилась в политическую и медийную сферу: пропагандистские каналы регулярно выдвигают шокирующие угрозы, включая ядерные. Согласно опросу "Левада-центра", 49% россиян считают Великобританию одним из главных врагов страны, уступая только Германии.

Однако в самой Британии эта антипатия почти не ощущается. Форман отмечает: "Среднестатистический британец даже не подозревает о существовании такой ненависти".

Профессор Майкл Кларк добавляет: "Россия делает Лондону обратный комплимент, видя в нем центр заговоров против себя. Британская разведка остается любимой для аналитиков в РФ".

Напомним, ранее Великобритания приостановила действие санкций против российской компании "Лукойл" в части, касающейся Болгарии.