Страна на раздорожье: Еврокомиссия отреагировала на протесты в Грузии

В Еврокомиссии поддерживают стремление грузинского народа к европейскому будущему.

В Европейской комиссии следят с большим беспокойством на ситуацию в Грузии, где продолжаются протесты против закона об "иностранных агентах".

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Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я с большим беспокойством слежу за ситуацией в Грузии и осуждаю насилие на улицах Тбилиси", — говорится в публикации фон дер Ляйен.

Она также прокомментировала ситуацию по закону об "иностранных агентах", принятом во втором чтении парламентом Грузии, отметив, что стремление грузинского народа к "европейскому будущему для своей страны".

"Грузия на раздорожье. Надо держать курс на пути в Европу", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Грузии полиция прибегла к разгону митингующих против скандального закона об иностранных агентах.

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