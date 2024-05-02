Страна на раздорожье: Еврокомиссия отреагировала на протесты в Грузии

В Еврокомиссии поддерживают стремление грузинского народа к европейскому будущему.
В Европейской комиссии следят с большим беспокойством на ситуацию в Грузии, где продолжаются протесты против закона об "иностранных агентах".
Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я с большим беспокойством слежу за ситуацией в Грузии и осуждаю насилие на улицах Тбилиси", — говорится в публикации фон дер Ляйен.
Она также прокомментировала ситуацию по закону об "иностранных агентах", принятом во втором чтении парламентом Грузии, отметив, что стремление грузинского народа к "европейскому будущему для своей страны".
"Грузия на раздорожье. Надо держать курс на пути в Европу", — подчеркнула фон дер Ляйен.
Напомним, ранее сообщалось, что в Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Грузии полиция прибегла к разгону митингующих против скандального закона об иностранных агентах.
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