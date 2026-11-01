Страна НАТО подняла четыре истребителя из-за двух дронов: подробности

Румыния подняла боевую авиацию / © Associated Press

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Вечером субботы, 31 октября, радиолокационные системы Министерства национальной обороны Румынии обнаружили два беспилотника, которые несанкционированно пересекли государственную границу и вошли в воздушное пространство страны. Румынии пришлось поднять в небо четыре истребителя.

Об этом сообщили в Минобороны Румынии.

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Румыния подняла четыре истребителя из-за двух дронов

Чтобы проконтролировать ситуацию и оперативно отреагировать на угрозу, командование подняло в небо силы авиации: четыре истребителя F-16 и вертолет IAR-330 SOCAT.

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Из-за инцидента о потенциальной опасности объявили в шести уездах Румынии: Яссы, Нямц, Васлуй, Ботошани, Бакэу и Сучава. Люди получили соответствующие уведомления.

По данным военных, один из дронов впоследствии вылетел за пределы территории страны. Другой дрон в последний раз зафиксировали в районе между уездами Васлуй и Бакэу.

Информация о возможном падении обломков или летательных аппаратов пока не поступала.

В 19:19 по местному времени воздушную тревогу отменили.

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Истребители: последние новости

Напомним, Министерство обороны Польши подтвердило заключение соглашения о передаче Украине двух истребителей МиГ-29 в ближайшее время в рамках нового пакета военной помощи.

Как сообщает Onet.pl со ссылкой на представителей польского оборонного ведомства Дариуша Луковского и Павела Залевского, один из самолетов имеет исчерпанный ресурс эксплуатации, тогда как другой является полностью рабочим. Залевский отметил, что решение по остальным самолетам МиГ еще рассматривается, а заинтересованность Украины в этих машинах несколько снизилась из-за приоритетности современных западных платформ, таких как F-16 и Mirage.

Новый пакет поддержки от Польши составит 50 млн евро и будет включать также средства ПВО. В Минобороны Польши подчеркнули, что для Украины готовят технику, которая выходит из употребления польских Вооруженных сил.

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