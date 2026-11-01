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Страна НАТО подняла четыре истребителя из-за двух дронов: подробности
Два беспилотника нарушили воздушное пространство Румынии вечером 31 октября. На перехват потенциальной угрозы подняли четыре истребителя.
Вечером субботы, 31 октября, радиолокационные системы Министерства национальной обороны Румынии обнаружили два беспилотника, которые несанкционированно пересекли государственную границу и вошли в воздушное пространство страны. Румынии пришлось поднять в небо четыре истребителя.
Об этом сообщили в Минобороны Румынии.
Румыния подняла четыре истребителя из-за двух дронов
Чтобы проконтролировать ситуацию и оперативно отреагировать на угрозу, командование подняло в небо силы авиации: четыре истребителя F-16 и вертолет IAR-330 SOCAT.
Из-за инцидента о потенциальной опасности объявили в шести уездах Румынии: Яссы, Нямц, Васлуй, Ботошани, Бакэу и Сучава. Люди получили соответствующие уведомления.
По данным военных, один из дронов впоследствии вылетел за пределы территории страны. Другой дрон в последний раз зафиксировали в районе между уездами Васлуй и Бакэу.
Информация о возможном падении обломков или летательных аппаратов пока не поступала.
В 19:19 по местному времени воздушную тревогу отменили.
Истребители: последние новости
Напомним, Министерство обороны Польши подтвердило заключение соглашения о передаче Украине двух истребителей МиГ-29 в ближайшее время в рамках нового пакета военной помощи.
Как сообщает Onet.pl со ссылкой на представителей польского оборонного ведомства Дариуша Луковского и Павела Залевского, один из самолетов имеет исчерпанный ресурс эксплуатации, тогда как другой является полностью рабочим. Залевский отметил, что решение по остальным самолетам МиГ еще рассматривается, а заинтересованность Украины в этих машинах несколько снизилась из-за приоритетности современных западных платформ, таких как F-16 и Mirage.
Новый пакет поддержки от Польши составит 50 млн евро и будет включать также средства ПВО. В Минобороны Польши подчеркнули, что для Украины готовят технику, которая выходит из употребления польских Вооруженных сил.