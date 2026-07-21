Страна НАТО пригрозила Путину военным ответом: что произойдет в случае провокаций

Литва

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НАТО может перебросить в Литву дополнительные военные силы и средства противовоздушной обороны, если российские провокации повлекут за собой критическое обострение ситуации безопасности.

Об этом заявил главный советник президента Литвы Гитанаса Науседи по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матульонис, сообщает LRT.

По его словам, союзники серьезно воспринимают предупреждение о росте риска российских провокаций в Балтийском регионе и других странах Европы в ближайшие месяцы.

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«Мы выступили с предупреждениями, и Североатлантический союз относится к этому очень серьезно. Если все показатели будут свидетельствовать о критической ситуации, я не сомневаюсь, что будут выделены дополнительные силы и средства противовоздушной обороны», - заявил Матулонис.

Представители стран восточного фланга НАТО ранее предупреждали, что Россия готовит провокации на их территории. В Литве среди потенциальных целей определили критически важные транспортные и энергетические объекты, на которых уже ужесточены меры безопасности.

По словам Матульониса, провокации могут включать операции «под чужим флагом», направленные на переложение ответственности на Украину, а также диверсии, подобные ранее фиксировавшимся в Европе.

В то же время, советник президента Литвы исключил возможность непосредственного российского вторжения в страну НАТО.

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«Информации о наращивании войск у нашей границы нет, поэтому вопрос военного вторжения исключен. Его вероятность практически равна нулю», – отметил он.

Матулонис добавил, что возможные российские атаки можно предотвратить, а власти Литвы принимают необходимые меры, чтобы не допустить провокаций на территории страны.

Россия может атаковать страны Балтии: что известно

Ранее мы писали, что Путин готовится к мобилизации после выборов в Госдуму, запланированных на 18-20 сентября. Об этом уже давно предупреждают украинские и западные разведки и чиновники. Еще в апреле Владимир Зеленский заявлял, что ограничение доступа к соцсетям в России может свидетельствовать о подготовке к общей мобилизации для повторного большого наступления на Украину или одну из стран Балтии.

С оговоркой также выступил министр обороны Литвы Робертас Каунас, заявив, что Россия не способна достичь поставленных целей в войне против Украины, поэтому Кремль может попытаться переключить внимание на новое направление. Следующей целью Москвы могут стать Польша и государства Балтии.

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В то же время, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что угроза для стран НАТО со стороны России станет реальностью не через годы, а через несколько ближайших месяцев.

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