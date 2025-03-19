Страна НАТО разместит противопехотные мины на границах с Россией и Беларусью

Польша готовится к оборонным мерам на восточной границе. Правительство рассматривает использование противопехотных мин после выхода из Оттавской конвенции.

Польша планирует разместить противопехотные мины на границах с Россией и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит". У Варшавы нет этих мин, но есть возможности их производить.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Бейда, сообщает RMF24.

Заявление замминистра прозвучало после того, как 18 марта Литва, Польша, Латвия и Эстония объявили о выходе из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин (Оттавская конвенция).

"У нас нет другого выхода. Ситуация на границе серьезная. Я говорю о польско-белорусской и польско-российской границе… Это будет одним из элементов "Восточного щита", – сообщил Бейда.

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Он отметил, что у Польши нет противопехотных мин, однако есть "возможности их сделать".

"Это будут делать заводы Польской оружейной группы, но я не хочу вдаваться в детали. Речь идет о заказах на несколько сотен тысяч, можно говорить о миллионе", – сказал замминистра обороны.

Напомним, 18 марта пограничная служба Польши сообщила о зафиксированных в течение суток почти 180 попытках пересечь границу страны со стороны Беларуси. Мигранты совершили нападение на пограничный патруль.