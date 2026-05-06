Страна НАТО разработала ракету с дальностью 6000 км: кого она может достать

Турция публично представила баллистическую ракету Yıldırımhan, заявленная дальность которой составляет 6000 километров. Ее показали на международной оборонно-аэрокосмической выставке SAHA 2026 года.

Об этом говорится в материале Defence Security Asia.

Анкара позиционирует Yıldırımhan как дальнобойную ракету собственной разработки. По заявленным характеристикам она может поражать цели далеко за пределами непосредственного региона Турции — в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Евразии.

Что заявили в Турции

Министр обороны Турции Яшар Гюллер резко прокомментировал появление новой ракеты.

«Пусть ни у кого не будет сомнений: если потребуется, мы без колебаний ее применим», – заявил он.

Такая формулировка фактически явилась политическим сигналом: Турция демонстрирует готовность усиливать собственное стратегическое сдерживание и уменьшать зависимость от иностранных оборонных технологий.

Какие характеристики имеет Yıldırımhan

По обнародованным данным, ракета Yildirımhan имеет дальность до 6000 км и способна нести боевую нагрузку до 3000 кг. Ее разработал научно-исследовательский центр Министерства национальной обороны Турции.

Система использует жидкотопливную силовую установку на основе тетраоксида азота. Сообщается, что ракета имеет четырехдвигательную конфигурацию, обеспечивающую мощную фазу разгона и оптимизацию полезной нагрузки.

Скорость ракеты, по заявленным параметрам, может составлять от 9 до 25 махов — в зависимости от этапа полета.

Почему это важно

Появление Yıldırımhan может изменить подход к оценке военных возможностей Турции. Если заявленные характеристики подтвердятся, Анкара получит инструмент дальнего поражения, выходящий за пределы обычных региональных ракетных систем.

Для соседних стран и игроков в более широком регионе это будет означать необходимость пересмотра систем противоракетной обороны, раннего предупреждения и защиты критической инфраструктуры.

В то же время, эксперты обращают внимание на важную деталь: пока нет независимо подтвержденных данных о полноценных летных испытаниях или развертывании этой ракеты. Поэтому Yıldırımhan может пока быть демонстрационной платформой или прототипом, а не полностью готовым к боевому применению комплексом.

Почему Турция сделала ставку на такую ракету

Презентация Yıldırımhan стала не только техническим, но и политическим заявлением. Турция показывает, что стремится быть самостоятельным оборонно-промышленным игроком как в рамках НАТО, так и за его пределами.

Ракета продолжает развитие турецких баллистических систем, в частности, линейки J-600T Yıldırım и Bora/Khan. Однако заявленная дальность Yıldırımhan выводит программу на качественно иной уровень.

Название ракеты имеет символическое значение: Yıldırımhan отсылает к османскому военному наследию и подчеркивает стратегические амбиции Анкары.

