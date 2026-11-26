Минобороны Британии предупредило резервистов о необходимости быть готовыми к мобилизации / © Associated Press

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Минобороны Великобритании впервые со времен «холодной войны» обратилось к военным резервистам с предложением поучаствовать в учениях и напомнило о возможности их мобилизации в случае войны. Соответствующие письма получили около 100 тысяч человек.

Об этом пишет издание Telegraph.

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«Министерство обороны приказало военнослужащим резерва Великобритании готовиться к призыву на войну», — отмечают журналисты.

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Письма получили резервисты — бывшие военные, которые могут быть мобилизованы в чрезвычайных ситуациях. Их попросили актуализировать личные данные, сведения о занятости и профессиональные навыки.

В Минобороны Великобритании рассылку назвали мероприятием по повышению боеготовности и укреплению сдерживания. Отмечается, что этот шаг сделан на фоне растущих угроз России.

Вероятное нападение РФ на Великобританию — последние новости

Весной британские военные провели учения, во время которых отрабатывали сценарий отражения российского вторжения. Сценарий учений был построен вокруг 2030 года, тогда прогнозируют наибольший риск угрозы со стороны России.

Британский экономист Эндрю Лилико утверждает, что Россия может угрожать или даже вторгнуться в страны Европы, но, как свидетельствует математика, если до этого дойдет, Москве просто не хватит экономических ресурсов, чтобы представлять серьезную угрозу в среднесрочной перспективе.

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Президент РФ Владимир Путин отмечал, что якобы заявления о планах Москвы напасть на Европу являются «чепухой». По его мнению, это делают из внутриполитических мотивов, чтобы «создать образ врага» и «прикрыть ошибки, совершаемые западными правительствами на протяжении многих лет».

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