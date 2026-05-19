Страна НАТО срочно подняла истребители из-за атаки РФ: в нескольких районах объявили тревогу

В ночь на вторник, 19 мая, во время очередной массированной атаки российских оккупантов на гражданскую и портовую инфраструктуру Украины Румыния была вынуждена экстренно поднять в небо свои боевые самолеты.

Об этом официально сообщило Министерство национальной обороны Румынии, передает румынский ведущий новостной сайт Agerpres.

По данным оборонного ведомства страны-члена НАТО, российские войска совершили серию ударов беспилотниками по объектам вблизи речной границы с Румынией. Румынские наземные радары в режиме реального времени отследили группу дронов, атаковавших украинский порт Измаил.

Из-за непосредственной близости боевых действий к границам Альянса военное руководство Румынии приняло экстренные меры безопасности:

В 01:45 ночи с 86-й авиабазы в Фетеште по тревоге взлетели два истребителя F-16, которые выполняли боевое дежурство по патрулированию воздушного пространства.

В 02:05 Национальный военный командный центр инициировал запуск системы общественного оповещения RO-ALERT в северной части пограничного уезда Тулча. Жителей призвали быть бдительными.

«Наземные радары отследили группу беспилотников, ударивших по порту Измаил в Украине. В национальном воздушном пространстве Румынии радиолокационных сигналов не обнаружено. Воздушная тревога была прекращена в 2.57 ночи», — отметили в пресс-службе румынского Минобороны.

В ведомстве также отметили, что Бухарест в режиме реального времени информирует союзные структуры НАТО о развитии ситуации на границе и поддерживает с ними постоянный контакт из-за регулярных российских провокаций.

Война в Украине — РФ атакует мирные города

В ночь на 19 мая армия Российской Федерации атаковала Броварской район Киевской области. В Броварах повреждена многоэтажка. В результате падения обломков сбитой цели поврежден технический балкон многоэтажки и два легковых автомобиля. На местах работают все оперативные службы.

Ночью и утром 19 мая российские захватчики атаковали «Шахедами» Новобаварский район Харькова и Харьковский район. Погибла женщина, пострадали по меньшей мере шесть человек, среди которых ребенок. Спасатели продолжают ликвидировать последствия попаданий и разбирать завалы.

