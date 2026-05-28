Страна НАТО строит линию обороны и возводит "зубы дракона" возле границы с Россией: детали

Зубы дракона.

В мае в Латвии приступили к установке первых противотанковых заграждений — «зубов дракона» — на экспроприированных территориях вдоль латвийско-российской границы.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы, сообщает издание LSM.

Отмечается, что эти территории ранее были экспроприированы для целей национальной обороны, поскольку строительство инфраструктуры Балтийской оборонной линии планируется непосредственно вдоль границы, в частности, на участках, где находится частная собственность.

Отмечается, что препятствия расположены тремя рядами примерно в десять метров в ширину. Каждый из «зубов дракона» весит около полутора тонн. Промежутки между ними небольшие. Эти барьеры, отмечают военные, предназначены для предотвращения перемещения военной техники через границу.

Строительство и доставка «зубов дракона» в места их размещения начались еще в 2024-м, но их установка на государственных и муниципальных территориях началась в прошлом году.

Полковник Андрис Рикстс, ответственный за проект «Балтийская оборонительная линия», отмечает, что цель линии обороны состоит не только в том, чтобы сдерживать врага, но и, при необходимости, останавливать и уничтожать его, пока он еще не перешел границу.

«Если что-нибудь случится, нам нужно иметь возможность уничтожить их здесь. Мы видим это в Украине — как только мы отдаем землю, вернуть ее практически невозможно», — сказал полковник Рикстс.

По его словам, в современной войне важна не только защита от атак беспилотников и ракет, но и контроль над территорией. Кроме «зубов дракона», в будущем планируется строительство противотанковых рвов.

Общая протяженность границы Латвии с Россией и Беларусью составляет примерно 450 км.

Угрозы России Латвии — что известно

Недавно Россия открыто пригрозила Латвии. В Москве утверждают, что якобы Рига разрешила Киеву запускать дроны из Латвии для ударов по территории РФ. Российская разведка заявляет, что Киев готовится к ударам на «российские тыловые регионы», а Латвию использует, «чтобы сократить время подлета дронов к целям» и «повысить эффективность атак».

Рига вызвала временного поверенного по делам РФ «на ковер» из-за этих угроз. Обвинения в свой адрес Латвия назвала ложью и вручила российскому дипломату ноту протеста. В МИДе отметили, что российская сторона этими заявлениями сознательно распространяет дезинформацию и усиливает эскалационную риторику.

