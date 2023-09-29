Страна НАТО в скором времени может получить пророссийского лидера, выступающего против помощи Украине – CNN

В частности, Роберт Фицо заявлял, что Путин якобы принял решение о вторжении в Украину из-за "украинских нацистов и фашистов".

В эту субботу в Словакии пройдут выборы, на которых может победить партия бывшего премьера Роберта Фицо, известного своими пророссийскими взглядами.

Поскольку оппозиционная партия скандального симпатика Кремля Роберта Фицо лидировала в опросах, на Западе наблюдают с тревогой, говорится в статье CNN.

"С тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале прошлого года, Словакия была одним из самых верных союзников Киева. Две страны имеют общую границу, Словакия была первой страной, которая направила средства противовоздушной обороны в Украину, и она приняла десятки тысяч беженцев. Но все может измениться, если Фицо придет к власти", – отмечают в издании.

CNN напоминает, что бывший словацкий премьер-министр не скрывает своих симпатий к Кремлю и обвиняет мифических "украинских нацистов и фашистов" в том, что они спровоцировали диктатора Путина приступить к вторжению, повторяя ложные нарративы, которые Путин использовал для оправдания своего вторжения.

Фицо призвал правительство Словакии прекратить поставки оружия Киеву и сказало, что если бы он стал премьер-министром, Словакия "не будет посылать еще одну партию боеприпасов". Он также выступает против вступления Украины в НАТО.

Политолог и президент Института общественных связей Григорий Месежников указал на то, что Фицо пытается презентовать свое отношение к РФ как "мирную" инициативу.

"Он и его союзники утверждают, что нам не следует отправлять оружие в Украину, потому что это затянет войну. Они говорят: "Настанет мир, если мы прекратим поставлять оружие в Украину", потому что если мы этого не сделаем, конфликт закончится быстрее. Поэтому, по сути, они не за мир, они пророссийские", — объяснил эксперт.

Словаки уязвимы к российской пропаганде

Согласно опросу братиславского аналитического центра безопасности GlobSec, только 40% словаков считают Россию ответственной за войну в Украине.

Это самый низкий показатель среди восьми стран Центральной и Восточной Европы и Балтии, где сосредоточивался GlobSec. В Чехии, ранее бывшей одним государством со Словакией, 71% людей обвиняют в войне Россию.

То же исследование показало, что 50% словаков воспринимают Соединенные Штаты – долгосрочного союзника страны – как угрозу безопасности.

Доминика Гайду, политический директор Центра демократии и устойчивости GlobSec, сказала, что Словакия исключительно уязвима для российской пропаганды.

"Исторически сложилось так, что всегда существовал сильный панславистский нарратив о том, что Россия является более сильным братом, который защитит словаков от венгров", – добавила она.

Что известно о Фицо

Напомним, что Фицо был премьер-министром Словакии больше десяти лет, сначала между 2006 и 2010 годами, а затем снова с 2012 по 2018 год.

Он был вынужден уйти в отставку в марте 2018-го после недель массовых протестов из-за убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты. Куцяк сообщил о коррупции среди элиты страны, включая людей, напрямую связанных с Фицо и его партией.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что опасается пророссийского реванша в стране и предупредила об угрозе для Украины.