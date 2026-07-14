Страна НАТО выходит из "коалиции желающих" и останавливает помощь Украине

Румен Радев / © Associated Press

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Болгария отказалась от участия в работе «коалиции желающих» по поддержке Украины в защите от российской агрессии.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев, передает Bloomberg.

«Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — заявил он журналистам во вторник.

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По его мнению, решение войны в Украине якобы заключается «не в ее затягивании военными средствами, а в мощной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации».

На вопрос о возможном участии Болгарии в новой противоракетной коалиции Радев ответил, что темы, связанные с обеспечением коллективной безопасности, обсуждаются в рамках НАТО и Европейского Союза.

«Предложений и идей мы видели много, но решения принимаются в другом формате, и Болгария активно участвует во всех этих форматах», — уточнил он.

Премьер страны также заявил, что Болгария настояла на определенных исключениях из 21-го пакета антироссийских санкций для «собственных национальных интересов». Он также заявил, что ранее требовал от Евросоюза не вводить санкции против главы РПЦ патриарха Кирилла и бывшего президента «Лукойла» Вагита Алекперова. 18 июня на заседании Европейского совета, в котором Радев впервые принимал участие в качестве премьер-министра, он пригрозил, что Болгария наложит вето на 21-й пакет санкций, если патриарха Кирилла и Алекперова не исключат из списка санкций.

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Напомним, что Радев последовательно выступает против финансовой помощи Украине.

Заметим, что Болгария до сих пор остается одним из крупнейших производителей снарядов советского образца в Европе, поэтому ее позиция важна для Украины. С 2022 года София передала Украине 13 партий военной помощи.

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