Страна НАТО вызвала Россию "на ковер" из-за Украины: первые подробности

Литва вызвала дипломата РФ / © Getty Images

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Вчера, 8 июля, Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя дипломатического представительства РФ в Вильнюсе. Дипломату вручили официальную ноту протеста, связанную с массированными обстрелами украинских городов и распространением дезинформации о балтийских государствах.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

Литва вызвала российского дипломата из-за атак по Украине

Поводом к вызову российского дипломата стали очередные военные преступления Кремля. В частности, в МИД напомнили о последствиях российской атаки на Украину в ночь с 6 на 7 июля, в ходе которой погибли по меньшей мере 27 гражданских, а также об обстреле с 7 на 8 июля.

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«Преднамеренный террор против гражданского населения и инфраструктуры является грубым нарушением международного гуманитарного права и должен рассматриваться как военное преступление, на которое не распространяется срок давности», — говорится в ноте МИД.

Литовские дипломаты добавили, что продолжат прилагать усилия по установлению и привлечению к ответственности всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступлений РФ против Украины.

Отдельное внимание было уделено информационным провокациям Москвы. Литовская сторона категорически отвергла обвинения в якобы разрешении использовать свое воздушное пространство для ударов по РФ, подчеркнув, что уже неоднократно доносила эту позицию до российского руководства.

Также ложными назвали заявления Кремля о якобы подготовке массовой депортации русскоговорящего населения из стран Балтии.

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Попытки обвинить балтийские страны в «давлении на этнических россиян» продолжаются не первый месяц. В частности, в мае российское внешнеполитическое ведомство угрожало обратиться с этим вопросом в Международный суд ООН.

В ответ МИД Эстонии пояснил, что такими упреками Москва лишь пытается сместить фокус внимания мирового сообщества от собственных системных ударов по гражданским объектам в Украине.

Литва: последние новости

Напомним, премьер-министр Литвы Инга Ругинене 1 июня заявила, что страны Балтии никогда не предоставляли свое воздушное пространство и свою территорию для ударов дронов по целям в России.

Ранее же в Москве безосновательно обвинили Украину в якобы подготовке атак дронами с территории Латвии.

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Представитель российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам заявил, что эти утверждения Литвы должны оценивать именно российские военные специалисты, поскольку они обладают точными данными.

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