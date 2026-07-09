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Страна НАТО вызвала Россию "на ковер" из-за Украины: первые подробности
МИД Литвы выступил с жестким заявлением после новых атак РФ по украинским городам. В Вильнюсе назвали террор против гражданских военными преступлениями и отвергли российские фейки.
Вчера, 8 июля, Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя дипломатического представительства РФ в Вильнюсе. Дипломату вручили официальную ноту протеста, связанную с массированными обстрелами украинских городов и распространением дезинформации о балтийских государствах.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.
Литва вызвала российского дипломата из-за атак по Украине
Поводом к вызову российского дипломата стали очередные военные преступления Кремля. В частности, в МИД напомнили о последствиях российской атаки на Украину в ночь с 6 на 7 июля, в ходе которой погибли по меньшей мере 27 гражданских, а также об обстреле с 7 на 8 июля.
«Преднамеренный террор против гражданского населения и инфраструктуры является грубым нарушением международного гуманитарного права и должен рассматриваться как военное преступление, на которое не распространяется срок давности», — говорится в ноте МИД.
Литовские дипломаты добавили, что продолжат прилагать усилия по установлению и привлечению к ответственности всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступлений РФ против Украины.
Отдельное внимание было уделено информационным провокациям Москвы. Литовская сторона категорически отвергла обвинения в якобы разрешении использовать свое воздушное пространство для ударов по РФ, подчеркнув, что уже неоднократно доносила эту позицию до российского руководства.
Также ложными назвали заявления Кремля о якобы подготовке массовой депортации русскоговорящего населения из стран Балтии.
Попытки обвинить балтийские страны в «давлении на этнических россиян» продолжаются не первый месяц. В частности, в мае российское внешнеполитическое ведомство угрожало обратиться с этим вопросом в Международный суд ООН.
В ответ МИД Эстонии пояснил, что такими упреками Москва лишь пытается сместить фокус внимания мирового сообщества от собственных системных ударов по гражданским объектам в Украине.
Литва: последние новости
Напомним, премьер-министр Литвы Инга Ругинене 1 июня заявила, что страны Балтии никогда не предоставляли свое воздушное пространство и свою территорию для ударов дронов по целям в России.
Ранее же в Москве безосновательно обвинили Украину в якобы подготовке атак дронами с территории Латвии.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам заявил, что эти утверждения Литвы должны оценивать именно российские военные специалисты, поскольку они обладают точными данными.