"Страна переживает кошмар": Бразилия страдает от разрушительного наводнения (видео)

По меньшей мере 10 человек погибли и более 20 числятся пропавшими без вести в результате шторма, повлекшего наводнение в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Об этом пишет BBC.

В некоторых районах наводнение приобрело такую ​​мощь, что вертолеты не смогли приземлиться, поэтому жителей пришлось доставлять в безопасное место.

Губернатор штата обратился за помощью к федеральному правительству.

"Президент Лула, пожалуйста, немедленно пришлите как можно больше воздушной поддержки в Риу-Гранди-ду-Сулу (бразильский штат — ред.). Нам нужно спасти сотни людей в десятках муниципалитетов, оказавшихся в чрезвычайной ситуации из-за интенсивного дождя, который уже выпал и продолжающийся падать в ближайшие дни", — написал губернатор Эдуардо Лейте в X.

Президент Луис Инасиу Лула да Силва ответил, сказав, что федеральное правительство "объединит усилия правительства штата и муниципалитетов, чтобы пережить это тяжелое время, которое является результатом изменения климата, влияющего на планету".

По данным официальных лиц, на 1 мая погибли 10 человек. Два человека захлебнулись в автомобиле, когда наводнение снесло его в небольшом городке Паверама. Еще один погиб во время оползня в Сальвадор-ду-Сул.

21 человек все еще считается пропавшим без вести, около 1500 человек заблокированы.

"Мы продолжаем упорно работать, чтобы найти пропавших без вести и обеспечить безопасность общин в зонах риска", — сказал Лейте.

Мэр Синимбу рассказала новостному сайту G1, что ее город переживает "кошмар".

В Канделарии жители поднялись на крыши своих домов, когда их дома наполнились водой.

Мосты разрушены, более 20 улиц стали непроездными, из-за чего экстренным службам тяжело добраться до пострадавших районов.

Между тем, метеорологи не могут порадовать и прогнозируют дальнейшие дожди в регионе, поскольку мимо движется холодный фронт.

Напомним, на днях в Танзании из-за наводнения, вызванного ливнями, погибли 155 человек. Еще 200 тысяч пострадали. Там ливни разрушены дороги, мосты и железные дороги.

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