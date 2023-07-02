Члены верхней палаты парламента Великобритании лорд Скидельски и лорд Белф посетили торжественный прием в российском посольстве по случаю так называемого "Дня России", после чего отметились скандальными заявлениями о войне, развязанной Кремлем в Украине, и поразили своими "знаниями" украинской истории.

Об этом скандале сообщает издание The Guardian.

Член Палаты лордов 79-летний Ричард Белф в комментарии изданию подтвердил свое присутствие на мероприятии в российском дипломатическом представительстве, где, по его словам, имел поверхностный разговор с российским военным атташе.

При этом он убежден, что война в Украине будет закончена путем переговоров, в результате которых государство-агрессор получит часть украинских территорий.

“Украина, честно говоря, беспорядочная страна. Она была сколочена Черчиллем и Сталиным в конце Второй мировой войны", – сказал старенький пер.

Он добавил, что считает "Крым несомненно российским" и что Москва имеет законные претензии на Донецк и Луганск, поскольку должны быть переговоры по сухопутному коридору в Крым.

Издание отметило, что Ричард Белф, бывший депутат Европарламента от Лейбористской партии, перешедший в консерваторы в 2002 году, ранее уже отмечался своими выступлениями с симпатиями к России.

Лорд Роберт Скидельски, также посетивший российское посольство, сообщил, что выступает против российского вторжения в Украину, но решил посетить банкет, поскольку "хотел показать свое уважение и расположение к российскому народу... особенно в нынешних обстоятельствах".

Этот 84-летний британский пер имеет российские корни, а кроме того, с 2016 по 2021 год он был неисполнительным директором российской нефтяной компании "Роснефть". После вторжения РФ в Украину Скидельски написал письмо, в котором осуждал этот шаг, но также задавал вопрос, почему Запад не пообещал России, что НАТО не будет расширяться за счет Украины.

Как известно, в конце 2021 г. во время приступа безумных исторических открытий президент РФ Владимир Путин заявил, что Украину создал Ленин, когда создавал Советский Союз.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин в очередной раз повторил бред о том, что "Украина не существовала до Ленина", заявил, что "украинцы живут на исторических территориях РФ".

Читайте также: