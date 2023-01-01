"Страна-сосед уже постепенно забирает ее под себя": Данилов предостерегает, что Россия может стать "колонией"

Секретарь СНБО Алексей Данилов предостерегает, что Россия может стать колонией одной из соседних стран, и эта ситуация может быть очень опасной.

Об этом секретарь СНБО сказал во время телемарафона.

"Если кто-то считает, что 2023 будет легким, что у россиян уже все закончилось и все будет хорошо, то я не разделяю такую точку зрения. Дело в том, что у россиян могут появиться владельцы", – сказал он.

Алексей Данилов отметил, что на сегодняшний день эксперты наблюдают тенденцию: определенная страна-сосед уже постепенно уносит РФ под себя.

"У нее (соседней из РФ страны – ред.) там есть свои интересы. И это очень-очень опасная тенденция для всего мира, в том числе для нас"", – сказал Алексей Данилов.

О какой именно стране говорится секретарь СНБО не сказал. Он ответил, что отмечал происходящие процессы.

"На них нужно очень внимательно обращать внимание", – сказал Данилов.

Данилов заявил, что руководитель ГУР Кирилл Буданов "прав, в России осталось на полторы-две атаки такие мощные, как были по 100-120 ракет".

"Но мы имеем в виду, что они могут получить неожиданных "друзей" и Россия может стать колонией", – предостерег он.

Ранее отмечалось, что влияние экономических санкций на Российскую Федерацию становится более ощутимым. Страна пытается обойти санкции, ввезти комплектующие, но это не так просто сделать.

Напомним, что руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов говорил о том, что Россия применяла очень большие объемы боеприпасов сразу.

В канун Нового года заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Китае.

А Франк-Вальтер Штайнмайер во время разговора по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином попросил его использовать свое влияние на Путина для завершения войны в Украине.

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