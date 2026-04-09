Страна-соседка Украины подняла истребители из-за военных самолетов России: подробности

Польская авиация. / © Associated Press

Польские истребители 8 апреля перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем.

Об этом говорится в заявлении Оперативного командования вооруженных сил Польши

Отмечается, что пара истребителей F-16 польских военно-воздушных сил осуществила успешное перехват, визуальную идентификацию и сопровождение российского Ил-20 из района ответственности.

Самолет радиоэлектронной разведки выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером. В то же время судно не нарушало польское воздушное пространство.

«Благодаря процедуре перехвата можно немедленно установить характер полета, оценить потенциальную угрозу и — в случае необходимости — принять корректирующие меры, такие как изменение курса или направление воздушного судна на посадку. Эти меры позволяют ограничить риск инцидентов и обеспечить безопасность как гражданского воздушного движения, так и критической инфраструктуры», — пояснили в командовании.

Военные объяснили, что подобные действия — перехват и сопровождение — являются стандартной практикой, применяемой для воздушных судов, нарушающих правила.

Напомним, накануне, 8 апреля, Румыния подняла истребители НАТО из-за российской атаки вблизи западной границы Украины. Речь идет об ударе, который Россия нанесла по гражданской и инфраструктурной неподалеку от румынской границы.

Заметим, что подобные ситуации уже не раз возникали в Румынии и Польше во время российских ударов. В частности, 3 апреля в ходе массированной атаки по Украине Польша подняла в небо военную авиацию.