Страна-соседка Украины сбила беспилотник: первые детали

Истребитель. / © Associated Press

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Утром 25 июля военно-воздушные силы Румынии снова сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны. Это уже второй случай за последние два дня.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает Informat.ro.

По его словам, беспилотник был сбит около 8:30 утра вблизи населенного пункта Сфинта-Георге, в дельте Дуная.

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Дрон был перехвачен и сбит румынским пилотом самолета F-16. Подробности об обстоятельствах и типе сбитого дрона не предоставляются.

Напомним, 24 июля Никушор Дан заявил, что румынский истребитель F-16 сбил беспилотник в воздушном пространстве Румынии. В то же время начальник Генштаба Георгица Влад заявил, что румынские власти расследуют тип и происхождение БпЛА. Впрочем, по его словам, он визуально напоминает российский "Шахед" или "Геран-2".

Кроме того, ранее возле Румынии атаковали судно LPG Gas Lisbon под флагом Либерии. Оно направлялось из порта Александрия в украинский порт Рени. В результате инцидента ранения получили трое членов экипажа.

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