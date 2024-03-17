Страна в Африке сближается с Россией и изгоняет американских военных

Спикер хунты, захватившей власть в Нигере, предположил, что США не нравятся союзники, избранные Нигером.

Военная хунта Нигера, захватившая власть в этой стране на западе Африки и ведущая политику сближения с Россией, объявила о расторжении соглашения, разрешавшего размещение в стране американских военных.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление спикера хунты полковника Амаду Абдрамане на национальном телевидении.

"Присутствие США на территории Республики Нигер незаконно и нарушает все конституционные и демократические нормы, требующие от суверенного народа... консультации по размещению иностранной армии на его территории", — сказал, в частности, он.

По словам полковника Абдрамане, прибывшая в страну американская делегация обвинила Нигер в заключении тайного соглашения с Ираном по поставке урана, которым богаты недра этой страны. Он назвал обвинение "циничным" и "напоминающим вторую войну в Ираке".

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Также представитель хунты предположил, что США не нравятся союзники, которых выбрал Нигер.

США использует свою военную базу в Нигере для мониторинга региональной активности джихадистов. Считается, что в этой стране находятся не менее 650 американских военных.

Как сообщалось ранее, армия в Нигере свергла избранного президента Мохаммеда Базума в июле 2023 года. Во время переворота в этой африканской стране росли антифранцузские настроения, вызванные прежним колониальным статусом. Французские войска, помогавшие бороться с джихадистами, покинули Нигер в декабре 2023 года.

В то же время Нигер сближается с Россией – так же ранее поступили хунты Мали и Буркина-Фасо. В декабре прошлого года назначенный хунтой премьер-министр Али Махаман Ламин Зейне побывал в Москве для обсуждения военных и экономических связей.

Напомним, 30 июля 2023 года тысячи поклонников хунты, захватившей Нигер во время государственного переворота в начале этой недели, прошли маршем по улицам столицы Ниамея. Они размахивали русскими флагами и скандировали имя президента России, направляясь в посольство Франции, колонией которой раньше было это африканское государство.

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