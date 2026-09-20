Страна ЕС предоставляет до 350 тыс. крон за возвращение домой: могут ли украинцы получить деньги

Швеция / © Associated Press

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Швеция увеличила выплаты иностранцам, решившим добровольно вернуться в страну происхождения. Речь идет о суммах до 350 тыс. шведских крон на одного взрослого или около 32 тыс. евро. В то же время, украинцы, которые находятся в Швеции по программе временной защиты, на эту выплату не претендуют.

Об этом записала видео украинка в Швеции Асият Дорохова — @asiyat2412.

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Информация о больших выплатах за возвращение домой в последнее время активно распространяется в соцсетях. Поэтому у многих украинцев возникает вопрос, можно ли воспользоваться такой программой после возвращения из Швеции в Украину.

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Сколько Швеция платит за возврат

Размер пособия зависит от состава семьи. Максимально одному взрослому может выплатить 350 тысяч шведских крон — это примерно 32 тыс. евро.

Для семей предусмотрены другие лимиты:

одному взрослому — до 350 тыс. шведских крон;

супругам — до 500 тыс. крон, или около 45,7 тыс. евро;

за каждого ребенка предусмотрена дополнительная выплата — около 2300 евро;

общая максимальная сумма для одной семьи — до 600 тыс. крон, то есть около 55 тыс. евро.

Однако получить эти деньги может не каждый иностранец с видом на жительство в Швеции.

Получат ли деньги украинцы

Украинцы с временной защитой не входят в категории, для которых предусмотрена эта выплата.

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Шведская миграционная служба ограничивает программу иностранцами, имеющими временное видение на жительство на определенных основаниях. В частности, речь идет о людях со статусом беженца, квотных беженцах и тех, кто получил разрешение через воссоединение семьи с лицом, имеющим статус беженца.

Временная защита для украинцев является отдельным статусом, поэтому ее наличие само по себе не дает права на выплату добровольного возвращения.

Также на помощь не рассчитаны люди, приехавшие в Швецию за рабочей или студенческой визой, а также получившие гражданство Швеции.

То есть распространенная в соцсетях формулировка о том, что «Швеция платит украинцам 350 тыс. крон за возвращение домой», некорректна. Сама сумма выплаты существует, но программа не распространяется на украинцев только потому, что они находятся в стране по временной защите.

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Какая жизнь в Швеции для украинцев

Большие суммы выплат за добровольный возврат привлекли внимание на фоне дискуссий по условиям жизни мигрантов в Швеции. Украинка, переехавшая в скандинавскую страну, рассказала о повседневных трудностях и преимуществах жизни там.

По словам блогерши Асият Дороховой, одной из важных проблем для вновь прибывших является получение персонального номера. Он необходим для многих повседневных сделок, в том числе аренды жилья и доступа к части сервисов.

Без персонального номера, это такой как идентификационный, который сразу тебе не дадут, ты не можешь даже легко, быстро арендовать себе жилье. И многое еще не можешь. Даже скидки в магазинах ты не можешь получить без персонального номера», — рассказала она.

Женщина также отметила, что после получения номера меняется доступ к государственной поддержке. По ее словам, взрослый человек может получать около 500 евро в месяц, а в отсутствие официальной работы государство может оплачивать аренду жилья.

В то же время условия зависят от конкретной ситуации человека и его статуса.

Медицина: помощь есть, но приема можно ждать месяцами

Отдельно украинка рассказала о шведской медицинской системе. Среди минусов она назвала длительное ожидание приема у узких специалистов: по ее словам, запись может быть доступна только через несколько недель или даже месяцев.

В то же время, сложное лечение и операции, по ее словам, в значительной степени покрывает государство. Пациент уплачивает стандартный сбор за медицинский визит.

Работу без языка найти сложно

Еще одна проблема, на которую обратила внимание украинка, — трудоустройство.

По ее словам, без достаточного знания шведского или английского найти работу в Швеции очень сложно.

В то же время, новоприбывшие могут получать жилье и помощь на базовые нужды. Сначала жилье может быть временным, а потом человеку могут предоставить квартиру.

Экономить на продуктах, как рассказала блоггер, помогают социальные магазины, в частности те, где продают продукты с коротким остаточным сроком годности по более низким ценам.

Шведский можно изучать бесплатно

Среди преимуществ украинка назвала возможность бесплатно изучать шведский язык в рамках государственных образовательных программ.

По ее словам, после изучения языка человек также может поступать в местный университет. Для этого требуются соответствующие документы по образованию и сертификаты языка.

Поэтому для украинцев, которые находятся в Швеции именно на основании временной защиты, эта выплата не доступна только из-за их статуса.

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