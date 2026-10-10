Таиланд / © pixabay.com

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Большинство украинцев относятся к Таиланду положительно или нейтрально; эта страна уже много лет остается одним из самых популярных направлений для зимнего отдыха.

Согласно данным совместного исследования компании Active Group и аналитического центра Experts Club, более 36% граждан оценивают своё отношение к этой стране как положительное, а ещё почти 55% — как нейтральное.

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Как отмечает кандидат экономических наук и основатель Experts Club Максим Уракин, именно туризм формирует благоприятный имидж Таиланда в украинском массовом сознании, что создает прочный потенциал для развития дальнейших культурных и экономических связей.

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В то же время для украинцев, планирующих будущие поездки в эту азиатскую страну, могут измениться финансовые правила выезда. Правительство Таиланда готовит нововведения, которые напрямую повлияют на стоимость отдыха и авиаперелетов, сообщает издание Nation Thailand.

Что может измениться в Таиланде для туристов

Департамент доходов Таиланда инициировал общественные консультации по новому законопроекту, предусматривающему введение налога на выезд из страны. Согласно проекту Министерства финансов, с путешественников планируется взимать 1000 тайских батов (около 30 долларов США) за каждый вылет на воздушном транспорте. Сбор будет применяться к пассажирам всех национальностей, независимо от гражданства.

Предлагаемая инициатива призвана заменить устаревшее законодательство 1983 года, которое фактически не действует, поскольку с начала 1990-х годов все подобные сборы были отменены. В Минфине Таиланда поясняют, что восстановление налога необходимо для более эффективного использования государственных ресурсов в рамках фискальной дисциплины, а также для создания финансового резерва на случай чрезвычайных ситуаций.

Сколько придется заплатить путешественникам

Новый закон предусматривает, что начальная ставка в 1000 батов будет применяться только к авиаперелетам, тогда какпоездки наземным или морским транспортом на первом этапе будут освобождены от уплаты. В то же время документ устанавливает предельный уровень сбора в размере 5000 батов, который правительство сможет корректировать отдельными постановлениями.

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Администрирование нового налога возложат на авиаперевозчиков и билетных агентов. Ожидается, что сумма сбора будет включаться непосредственно в стоимость авиабилета при его покупке. Если же билет оформляется через нестандартные каналы, порядок уплаты будет определять Департамент доходов. Изменения также коснутся операторов аэропортов, пограничников и гражданской авиации.

Кто будет освобожден от уплаты сбора и как будут наказывать нарушителей

Законопроект содержит перечень льготных категорий. От уплаты сбора будут освобождены дети в возрасте до двух лет, транзитных пассажиров, не покидающих определенные зоны пересадки, дипломатические делегации, членов официальных миссий, а также экипажи самолетов во время выполнения служебных обязанностей.

Для нарушителей предусмотрены строгие санкции. За неуплату или задержку перечисления средств будет начисляться штраф в двойном размере от суммы налога плюс пеня в размере 1,5% за каждый месяц просрочки. Попытки уклонения от уплаты путем предоставления ложных данных повлекут за собой административную и уголовную ответственность.

В настоящее время документ находится на этапе обсуждения, которое продлится до 29 октября. В случае окончательного принятия парламентом закон вступит в силу через 180 дней после официальной публикации в «Вестнике правительства». При этом путешественники, которые приобретут билеты до официального вступления документа в силу, будут освобождены от уплаты сбора, даже если их рейс состоится позднее.

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Лайфхаки для туристов — последние новости

Британская актриса Лиза Райли при оформлении ESTA попала через поисковик на поддельный сайт, похожий на официальный, и передала мошенникам паспортные и банковские данные. Она советует вводить адрес esta.cbp.dhs.gov вручную и не торопиться с предоставлением личных данных, ведь, по данным Nationwide, 15% опрошенных уже передавали их мошенникам.

Отметим, что туристы в Интернете обсуждают города, где они чувствовали себя нежеланными гостями, и чаще всего упоминают Барселону из-за враждебности местных жителей, грубости персонала и антитуристических надписей. Впрочем, часть туристов отрицает, что это касается всех, отмечая, что многие барселонцы были приветливыми и доброжелательными.

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