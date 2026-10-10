ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
411
Время на прочтение
3 мин

Страна, в которой любят отдыхать украинцы, хочет взимать с туристов плату за выезд из нее — о каких суммах идет речь

Правительство Таиланда планирует ввести новый налог на выезд из страны, который может существенно повысить стоимость авиабилетов для украинских туристов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Таиланд

Таиланд / © pixabay.com

Большинство украинцев относятся к Таиланду положительно или нейтрально; эта страна уже много лет остается одним из самых популярных направлений для зимнего отдыха.

Согласно данным совместного исследования компании Active Group и аналитического центра Experts Club, более 36% граждан оценивают своё отношение к этой стране как положительное, а ещё почти 55% — как нейтральное.

Как отмечает кандидат экономических наук и основатель Experts Club Максим Уракин, именно туризм формирует благоприятный имидж Таиланда в украинском массовом сознании, что создает прочный потенциал для развития дальнейших культурных и экономических связей.

В то же время для украинцев, планирующих будущие поездки в эту азиатскую страну, могут измениться финансовые правила выезда. Правительство Таиланда готовит нововведения, которые напрямую повлияют на стоимость отдыха и авиаперелетов, сообщает издание Nation Thailand.

Что может измениться в Таиланде для туристов

Департамент доходов Таиланда инициировал общественные консультации по новому законопроекту, предусматривающему введение налога на выезд из страны. Согласно проекту Министерства финансов, с путешественников планируется взимать 1000 тайских батов (около 30 долларов США) за каждый вылет на воздушном транспорте. Сбор будет применяться к пассажирам всех национальностей, независимо от гражданства.

Предлагаемая инициатива призвана заменить устаревшее законодательство 1983 года, которое фактически не действует, поскольку с начала 1990-х годов все подобные сборы были отменены. В Минфине Таиланда поясняют, что восстановление налога необходимо для более эффективного использования государственных ресурсов в рамках фискальной дисциплины, а также для создания финансового резерва на случай чрезвычайных ситуаций.

Сколько придется заплатить путешественникам

Новый закон предусматривает, что начальная ставка в 1000 батов будет применяться только к авиаперелетам, тогда какпоездки наземным или морским транспортом на первом этапе будут освобождены от уплаты. В то же время документ устанавливает предельный уровень сбора в размере 5000 батов, который правительство сможет корректировать отдельными постановлениями.

Администрирование нового налога возложат на авиаперевозчиков и билетных агентов. Ожидается, что сумма сбора будет включаться непосредственно в стоимость авиабилета при его покупке. Если же билет оформляется через нестандартные каналы, порядок уплаты будет определять Департамент доходов. Изменения также коснутся операторов аэропортов, пограничников и гражданской авиации.

Кто будет освобожден от уплаты сбора и как будут наказывать нарушителей

Законопроект содержит перечень льготных категорий. От уплаты сбора будут освобождены дети в возрасте до двух лет, транзитных пассажиров, не покидающих определенные зоны пересадки, дипломатические делегации, членов официальных миссий, а также экипажи самолетов во время выполнения служебных обязанностей.

Для нарушителей предусмотрены строгие санкции. За неуплату или задержку перечисления средств будет начисляться штраф в двойном размере от суммы налога плюс пеня в размере 1,5% за каждый месяц просрочки. Попытки уклонения от уплаты путем предоставления ложных данных повлекут за собой административную и уголовную ответственность.

В настоящее время документ находится на этапе обсуждения, которое продлится до 29 октября. В случае окончательного принятия парламентом закон вступит в силу через 180 дней после официальной публикации в «Вестнике правительства». При этом путешественники, которые приобретут билеты до официального вступления документа в силу, будут освобождены от уплаты сбора, даже если их рейс состоится позднее.

Лайфхаки для туристов — последние новости

Британская актриса Лиза Райли при оформлении ESTA попала через поисковик на поддельный сайт, похожий на официальный, и передала мошенникам паспортные и банковские данные. Она советует вводить адрес esta.cbp.dhs.gov вручную и не торопиться с предоставлением личных данных, ведь, по данным Nationwide, 15% опрошенных уже передавали их мошенникам.

Отметим, что туристы в Интернете обсуждают города, где они чувствовали себя нежеланными гостями, и чаще всего упоминают Барселону из-за враждебности местных жителей, грубости персонала и антитуристических надписей. Впрочем, часть туристов отрицает, что это касается всех, отмечая, что многие барселонцы были приветливыми и доброжелательными.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie