Странам Запада нужно новое оружие: от чего не спасет Patriot — Business Insider

Как свидетельствует опыт войны в Украине, для успеха в вооруженных конфликтах высокой интенсивности недостаточно высокотехнологичного оружия, на которое делают ставку страны Запада. В частности, дорогостоящие и мощные ракетные системы Patriot бесполезно применять во время массовых атак дешевых беспилотников.

Об этом пишет издание Business Insider.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис отметил, что Запад сосредоточился на новом оружии, производство которого дорого и занимает много времени, а между тем россияне быстро производят что-то дешевое, что не жалко тратить в большом количестве.

Издание отмечает, что именно более дешевое оружие сыграло большую роль в Украине, где недорогие дроны уничтожили единицы оружия на миллионы. В частности, Россия применяет дешевые беспилотники и управляемые авиабомбы, экономя тем самым дорогие ракеты.

При этом Business Insider цитирует генсека НАТО Марка Рютте, сказавшего, что "важная скорость, а не совершенство".

Такое же мнение высказал в комментарии изданию министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен, который, что Западу нужно обладать более недорогим оружием, чтобы противостоять угрозам, которые представляют Россия и Китай. По его словам, это "один из уроков" Украины, которая может производить экономически эффективное оружие и даже добиться возможностей, сравнимых с дорогими западными системами.

Как отметил в разговоре с Business Insider американский военный, война в Украине очень отличается от глобальной войны США и НАТО с терроризмом, поэтому участвовавшие в боях его товарищи были не готовы к ней.

"Наблюдая за Украиной, западные военные меняют некоторые свои приоритеты, возрождая старые тактики, делая больший акцент на окопной войне, и исследуя новые, глядя на ценность недорогих систем, таких как беспилотники, чтобы усилить свои вооруженные силы для будущих боев", — говорится в публике.

Напомним, во время экстренного заседания европейских лидеров, состоявшегося 18 февраля в Париже, было достигнуто соглашение об увеличении расходов на оборону путем изменений фискальных правил в Евросоюзе.

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