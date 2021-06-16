Странно, что Путин приехал к Байдену вовремя: президент РФ нарушил свою привычку опаздывать

Некоторые эксперты считают, что опоздание является его силовой игрой

Президент России Владимир Путин вовремя прибыл в Женеву на встречу с главой Белого дома Джо Байденом.

На это обратил внимание американский канал СNN.

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"Это нехарактерно для Путина, который известен тем, что постоянно опаздывал на подобные мероприятия", — отметили американские журналисты.

Некоторые эксперты считают, что опоздание является его силовой игрой. И эта схема распространялась и на встречи с бывшими американскими президентами.

Например, Путин прибыл саммит с бывшим президентом США Дональдом Трампом на 45 минут, позже, чем было запланировано. А в 2009 и 2012 годах Путин опоздал примерно на 40 и 45 минут на встречи с тогдашним президентом Бараком Обамой.

Глава РФ также заставил канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича ждать около четырех часов в 2014 и 2012 годах соответственно. Даже Папа Римский ждал больше часа, пока Путин появился в Ватикане в 2015 году.

Напомним, что Путин и Байден уже обменялись рукопожатием на крыльце виллы La Grange, после чего направились внутрь проводить переговоры.

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