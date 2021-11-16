Странные инъекции и провалы памяти: маньяки со шприцами колют девушек в ночных клубах (фото)

Двое мужчин уже задержаны по подозрению в нападениях на девушек в клубах.

В Великобритании девушки массово заявляют, что на их теле появляются следы от уколов после посещения ночных клубов. Только за последние два месяца в Британии было зафиксировано около 300 сообщений об инъекциях.

Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на данные NationalWorld.

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В частности, за два последних месяца было зафиксировано 274 случая, связанных с "той или иной формой инъекции". Пострадавшие жалуются, что после странных уколов, которые, как они подозревают, получили в барах или клубах, потеряли сознание, а когда просыпались, то ничего не помнили о прошедшем вечере.

Инциденты зафиксированы в ряде британских заведений, а первой о странной инъекции, по информации The Independent, заявила студентка Ноттингемского университета Зара Оуэн. По ее словам, она потеряла сознание в ночном клубе, а проснулась с острой болью, на ее ноге был след от "укола", а также она ничего не помнила после какого-то момента.

Об аналогичных случаях заявили и другие молодые девушки — некоторые жертвы сообщили, что чувствуют пощипывание на руках, а позже у них появляются синяки.

20-летняя Хлоя Мадико стала жертвой нападения в октябре

Джульетт МакГео поделилась фото раны на спине после того, как побывала в клубе / dailymail.co.uk

В результате студентки организовали в Сети кампанию Girls Night In и объявили бойкот ночным клубам по всей Британии. Молодежь призывает учреждения усилить контроль на входе и безопасность в целом. Бойкоты произошли по меньшей мере в 40 городах, включая Бристоль, Брайтон, Борнмут, Белфаст, Ноттингем и Саутгемптон.

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Заместитель главного констебля Джейсон Харвин, руководитель Совета руководителей национальной полиции по наркотикам, сказал, что полиция продолжает работать с пабами и клубами, чтобы увеличить количество обысков и предоставить персоналу рекомендации. В настоящее время продолжается следствие, все обстоятельства устанавливаются.

Кроме того, по подозрению во введении инъекций девушкам арестовали 28-летнего мужчину из приморского городка Хоува. На следующий день по подозрению в совершении того же преступления был арестован 19-летний парень из соседнего Брайтона.

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