Странные пятна на руках Трампа появились снова: в Белом доме дали новое объяснение

Дональд Трамп / © Associated Press

У президента США Дональда Трампа снова заметили пятно на руке, что в очередной раз привело к обсуждению его здоровья. В Белом доме объяснили, что речь идет об обычном синяке.

Об этом говорится в материале Bild.

У президента США Дональда Трампа снова заметили пятно на руке. / © Bild

На этот раз след появился на левой руке политика. По словам пресс-секретаря Трампа Кэролайн Левитт, президент 22 января ударился тыльной стороной руки о край стола во время подписания документов по созданию так называемого Совета мира.

Церемония прошла во время Всемирного экономического форума в Давосе, где Трамп вместе с представителями еще 19 стран подписал учредительный документ новой международной структуры. По замыслу президента США, эта организация должна стать альтернативой ООН по урегулированию глобальных конфликтов.

Что предшествовало

Ранее Трамп появился на церемонии вручения Медали Почета в Белом доме с заметным красным пятном на шее, похожим на сыпь или экзему. Это также повлекло за собой новую волну обсуждений о состоянии его здоровья.

Слухи усилились после форума в Давосе, когда на руках американского президента заметили кровоподтеки.

В то же время, некоторые эксперты пытаются объяснить возможные причины таких симптомов. В частности, физиотерапевт Адам Джеймс предположил в программе The David Pakman Show, что подобные проявления могут быть связаны с неврологическими нарушениями. По его словам, одним из возможных вариантов является лобно-височная деменция, которая относится к прогрессирующим заболеваниям.

Напомним, что ранее Трамп ответил, забыл ли об Украине на фоне войны с Ираном.