Странный деликатес: итальянская полиция обнаружила десятки замороженных сонь

Блюдо из сонь популярно у боссов мафиозной группировки.
В Италии полицейские, которые проводили антинаркотический рейд на ферме по производству каннабиса, в одном из помещений обнаружили более двухсот замороженных тушек грызунов - сонь.
Об этом информирует ВВС.
Также на месте инцидента были задержаны трое человек.
Заметим, что блюдо из сонь очень популярно у боссов мафиозной группировки Ндрангета - одной из самых богатых и влиятельных преступных организаций в мире.
Браконьеры незаконно отлавливают сонь, которые являются охраняемым видом, и продают их мафии и ресторанам.
В Древнем Риме сони считались деликатесом, грызунов специально откармливали, чтобы потом приготовить из них еду. Древние римляне откармливали сонь в специальных глиняных сосудах — глирариях. Сони были для римлян деликатесом, а их жир считался полезным при нарушениях кровообращения.
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