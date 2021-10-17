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Странный деликатес: итальянская полиция обнаружила десятки замороженных сонь

Странный деликатес: итальянская полиция обнаружила десятки замороженных сонь

Википедия

Блюдо из сонь популярно у боссов мафиозной группировки.

В Италии полицейские, которые проводили антинаркотический рейд на ферме по производству каннабиса, в одном из помещений обнаружили более двухсот замороженных тушек грызунов - сонь.

Об этом информирует ВВС. 

Также на месте инцидента были задержаны трое человек.

Заметим, что блюдо из сонь очень популярно у боссов мафиозной группировки Ндрангета - одной из самых богатых и влиятельных преступных организаций в мире.

Браконьеры незаконно отлавливают сонь, которые являются охраняемым видом, и продают их мафии и ресторанам.

В Древнем Риме сони считались деликатесом, грызунов специально откармливали, чтобы потом приготовить из них еду. Древние римляне откармливали сонь в специальных глиняных сосудах — глирариях. Сони были для римлян деликатесом, а их жир считался полезным при нарушениях кровообращения. 

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