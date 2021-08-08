Странный инцидент: в Лондоне человек с порезанной рукой бросился в Темзу

Странный инцидент: в Лондоне человек с порезанной рукой бросился в Темзу

В полиции инцидент не считают актом терроризма.

Британская полиция разыскивает в Лондоне человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой.

Об этом полиция информирует в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.

Police were called to Westminster Bridge at 7.52pm to reports of a man with a cut hand.

It was also reported that a man had jumped into the River Thames from Westminster Bridge.

A search is ongoing to locate this man.

The incident is not being treated as terror-related. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 7, 2021

"Полиция была вызвана к Вестминстерскому мосту в 19.52 в связи с сообщениями о человеке с порезанной рукой. Также сообщалось, что мужчина прыгнул в Темзу с Вестминстерского моста. Поиски этого человека продолжаются", — заметили в полиции.

Сообщает, что инцидент не рассматривается как акт терроризма.

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