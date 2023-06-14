Странный укус вызвал у мужчины неизлечимую аллергию на мясо: что это было

Это испытание "перевернуло его жизнь с ног на голову" и повлияло на брак.

Фанат стейков Крейг Смит был "опустошен", когда узнал, что больше не может есть мясо.

Как передает nj.com, еда теперь стала "врагом" для 62-летнего мужчины после того, как его укусил инвазивный вид клеща. В результате он не может есть стейк, свинину или даже молочные продукты без серьезной реакции.

"Это просто перевернуло все – полностью перевернуло мою жизнь с ног на голову", – поделился он.

Крейг даже признался, что его самопроизвольное обращение к вегетарианству разрушает его брак, добавив: "Ты так расстраиваешься. Еда становится тебе врагом".

Крейг Смит / Фото: nj.com

Аллергия Смита на красное мясо вызвана синдромом альфа-гал (АГС) – потенциально опасной для жизни аллергией, запускающей иммунную реакцию на молекулу сахара, обнаруженную в мясе.

Заболевание распространяется из-за слюны одинокого звездчатого клеща, инвазивного вида кровососов, названного в честь отличительной точки на его спине.

Звездчатый клещ / Фото: nj.com

Симптомы АГС появляются через два-шесть часов после употребления мяса или молочных продуктов и включают затрудненное дыхание, отек лица, крапивницу и, самое серьезное, анафилаксию, которую можно вылечить только инъекцией и поездкой в больницу.

Испытание, изменившее жизнь Крейга, началось, когда он проснулся посреди ночи с болезненной сыпью на теле. Но врачи не смогли диагностировать его состояние и выписали ему стероиды. Лишь через несколько месяцев врач предположил, что у него может быть АГС.

Тогда бывший рабочий вспомнил, что помогал своей дочери валить деревья за несколько недель до того, как началась его судьбоносная сага, и пришел к выводу, что именно тогда его могли укусить.

Затем анализы крови подтвердили подозрения врача. Это стало огромным ударом для "хищника" и любителя шашлыка. Но хотя он все еще может есть курицу, индейку и рыбу, он сказал, что ненавидит находиться в "таком узком продовольственном кругу".

Крейг также признал, что его ограниченная диета в сочетании с лекарством, которое он должен принимать, влияет на его брак.

Врачи говорят, что АГС должно исчезнуть в течение года, но уже прошло более 12 месяцев, как Крейг потерял сознание после стейков. В настоящее время лекарства от болезни нет.

Напомним, хирурги спасли руку пожарного, пришив ее внутрь живота. Они использовали метод времен Первой мировой войны.

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