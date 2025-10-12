- Дата публикации
Страны Балтии готовятся к массовой эвакуации - Reuters
Эстония, Латвия и Литва разрабатывают планы эвакуации сотен тысяч человек в случае российской агрессии.
Эстония, Латвия и Литва разрабатывают масштабные планы эвакуации гражданского населения в случае возможной агрессии России. Речь идет о сценариях, предусматривающих перемещение сотен тысяч людей в случае вторжения или даже наращивания российского военного присутствия у их границ. Такие шаги стали реакцией на резкое увеличение военных расходов России после начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году.
Об этом пишет издание Reuters.
Беспокойство из-за агрессии РФ
Страны Балтии неоднократно уже предупреждали партнеров по НАТО о росте угрозы со стороны Москвы. Они фиксируют не только провокации российских истребителей и беспилотников, но кибератаки и дезинформационные кампании.
Хотя Россия официально заявляет, что не намерена нападать на НАТО, в Вильнюсе, Риге и Таллине понимают: после 2022 такие заверения ничего не стоят.
"Угрозы могут быть разными - от прямого военного вторжения до диверсий или провокаций", - отметил Ренатас Пожела, руководитель литовской пожарно-спасательной службы, которая участвует в планировании гражданской обороны.
Какие сценарии рассматриваются
По словам Пожелы, один из самых серьезных сценариев предполагает "сосредоточение мощной российской группировки вдоль границ Прибалтики с целью захвата территорий за несколько дней или неделю".
Другие возможные угрозы – саботаж транспортной инфраструктуры, волна фейковых новостей, беспорядки среди русскоязычных меньшинств или искусственный миграционный кризис.
Во время учений в Литве на этой неделе эвакуировали только сотню людей из Вильнюса, но власти готовятся к значительно большим масштабам — до 400 тысяч человек в зоне до 40 км от границ России и Беларуси.
Как будет выглядеть эвакуация
В городах создают пункты сбора, запасы воды, матрасов и медикаментов, определяют маршруты движения транспорта. В Каунасе, например, планируется разместить 300 тысяч человек в школах, церквях и спортивных аренах.
Тех, кто будет оставлять опасные районы на своих авто, будут направлять второстепенными дорогами, чтобы освободить основные трассы для военных колонн.
"Мы готовы. И это главное. Мы выполняем свою домашнюю работу", - заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
Эвакуация за пределы Балтии пока не планируется
Несмотря на близость к Польше, ни одна из стран Балтии не разрабатывает сценарии выезда гражданских за границу.
Причина — стратегическая уязвимость Сувалкского коридора, узкого участка, соединяющего Балтию с остальной Европой.
В Эстонии планируется временно переселить до 10% населения, преимущественно жителей приграничных районов. В Латвии прогнозируют, что до трети граждан могут временно покинуть свои дома в случае реальной угрозы.
"Мы не хотим сеять панику, но должны быть готовы ко всему", - подытожил Ивар Май, советник эстонского спасательного департамента.
Напомним, эстонские пограничники временно закрыли пункт пропуска "Саатсе" на границе с Россией из-за повышенной активности российских военных вблизи приграничной территории.