Страны Балтии готовятся к вооруженному конфликту с Россией: насколько он реален

Тема российского вторжения обсуждается все чаще. Впрочем, подготовкой к войне это называть рано.

В НАТО готовятся к нападению России на свой восточный фланг, в частности, на страны Балтии. Все армии государств серьезно относятся к данной опасности.

Об этом пишет издание The New York Times.

После завершения "Холодной войны" демократические страны континента направили триллионы долларов на развитие образования, медицины, строительство жилья. Это были так называемые дивиденды от мира – деньги, которые в противном случае пошли бы на тренировку солдат и развитие военно-промышленного комплекса. Оружейные заводы, оставленные без заказов, сворачивали производство.

В 2006 году обеспокоенные неготовностью к потенциальным конфликтам страны НАТО обязались выделять на оборону не менее 2% ВВП каждая. Однако до аннексии Россией Крыма в 2014 году эту норму выполняли только три страны блока. В прошлом году таких стран было 11 из 28 – все равно недостаточно. Чтобы быть готовыми к масштабным боевым действиям снова, европейским странам нужно еще, по крайней мере, несколько лет.

И эти годы страны пока имеют, уверяют, например, чиновники Швеции и Норвегии. Руководитель армии Норвегии Эйрик Кристоферсен на днях заявил, что у страны есть "окно возможностей" ― год, может, два или три ― активно инвестировать в свою оборону. Это время, за которое Россия якобы должна оправиться от потерь в Украине и восстановить свой наступательный потенциал.

С похожим заявлением выступил глава армии Швеции Карл-Оскар Болин: "Позвольте мне сказать со всей возможной ясностью: да, в Швеции может быть война". Это возмутило резкую реакцию общества и ряда депутатов, поэтому премьер-министру Ульфу Кристерсону пришлось уточнить: о том, что война уже у порога, речь не идет. Но риск военного конфликта точно вырос.

На его вероятность скандинавов натолкнуло упрямство, с которым россияне, несмотря на потери, продолжают свое вторжение в Украину.

"То, как оккупанты противились контрнаступлению ВСУ прошлым летом, показало, что российские власти всерьез настроены воплощать свои планы по экспансии ― и готовы перестроить под эту жизнь всей страны", — пишут журналисты издания

В настоящее время НАТО проводит самые масштабные после завершения "Холодной войны" военные учения Steadfast Defender 2024 с привлечением около 90 тысяч военных. Однако, как отмечают аналитики, никакие реальные военные действия не оказывались похожими на сценарии учений. Поэтому, в частности, балтийские страны в подготовке к войне возлагаются в целом на собственные силы.

И США, и другие страны НАТО выразили готовность отправить в Балтийский регион военную технику и личный состав. Присутствие дополнительного контингента НАТО в Латвии, Литве и Эстонии удвоится.

Напомним:

В НАТО призывают гражданское население готовиться к возможной войне с Россией. Такое заявление на днях прозвучало от главы военного комитета Роба Бауэра. По его словам, западное общество должно осознать, что "мир не является данностью". Именно поэтому силы НАТО готовятся к конфликту с Россией.

Подобное заявление сделал также главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен. Он призвал страны НАТО расширить свой военный потенциал, чтобы быть готовыми к противостоянию с Россией. По его словам, сейчас есть "окно", которое может занять один, два, возможно, три года, в течение которых западные страны должны инвестировать еще больше в надежную оборону. Но время заканчивается, подчеркнул военный.

В Польше также считают, что Североатлантическому альянсу следует готовиться к вторжению России.

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