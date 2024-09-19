Страны Балтии меняют стратегию защиты от агрессии России: от чего отказываются — эксперт

Страны Балтии отказываются от стратегии защиты от вторжения России, которая предусматривала боевые действия на своей территории, сдерживание и дальнейшее уничтожение агрессора всеми силами НАТО.

Об этом сообщил полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, война в Украине продемонстрировала балтийским странам неэффективность такого подхода.

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“Именно украинская война показала, что этот подход не является корректным. Потому что выбить врага в современных реалиях с территории, которую он занимает, было недостаточно удобно и это приводит к большим потерям. Это экономически невыгодно”, – отметил эксперт.

Михаил Притула подчеркнул, что нынешний подход предполагает, что противника лучше уничтожить перед его наступлением.

“Если противник пересечет границу Эстонии, то, соответственно, он должен быть уничтожен во всех местах своего базирования. Это будет более экономически целесообразно и проще, не допустив захвата территории, чтобы потом не тратить время и ресурс”, — подытожил он.

Напомним, шесть стран НАТО, которые соседствуют с Россией, договорились возвести "стену беспилотников", чтобы оградить свои границы от угроз и провокаций.

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