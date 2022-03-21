Страны Балтии планируют запретить российским кораблям заходить в свои порты

По словам министра сообщения Латвии, несмотря на санкции, введенные в отношении российских и белорусских компаний, движение грузов сейчас происходит.

Правительство Латвия намерено запретить вход кораблей России в свои порты. Как сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, такое решение могут принять Литва и Эстония.

Об этом Министр Латвии Талис Линкайтс рассказал в эфире TV3.

Также читайте Европа имеет силу мощнее ракет — Зеленский

"Мы надеялись, что будет общее решение Европейского Союза. Мы видим, что есть страны, которые решительно выступают против этого (запреты – ИФ), поэтому очевидно, что решение будет региональным", – сказал Линкайтс.

Он добавил, что, несмотря на санкции, введенные в отношении российских и белорусских компаний, движение грузов сейчас происходит. По самым пессимистическим прогнозам, в Вентспилском порту снижение грузооборота составит две трети, в Риге примерно 45%, в Лиепае 20-30%.

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе обсуждают пятый пакет санкций против России, в который планируют включить вопрос о наложении нефтяного эмбарго.

Читайте также: