Страны Балтии устроили России общий демарш: что произошло

Кремль / © Associated Press

Реклама

Временные поверенные в делах посольств Латвии, Эстонии и Литвы в Москве провели совместный демарш в Министерстве иностранных дел России.

Об этом говорится в совместном заявлении дипломатов.

В документе отмечается, что представители трех стран решительно отвергли публичные заявления замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина, сделанные 4 июля 2026 года, назвав их ложными.

Реклама

Дипломаты в очередной раз подчеркнули, что Латвия, Эстония и Литва не открывали свое воздушное пространство для совершения каких-либо атак по территории России.

В заявлении подчеркивается, что несмотря на неоднократные официальные разъяснения трех балтийских государств на разных уровнях, российская сторона продолжает распространять ложную информацию и способствует дальнейшему обострению ситуации.

«Страны Балтии исключают заявления России как абсолютно необоснованные. Вторжение дронов в воздушное пространство стран Балтии является результатом полномасштабной войны России в агрессии против Украины», — отмечается в совместном заявлении.

Ранее сообщалось, что МИД Литвы выступил с жестким заявлением после новых атак РФ по украинским городам.

Реклама

Мы ранее информировали, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс не исключает вероятности эскалации со стороны России против стран НАТО, однако считает, что в настоящее время Москва не располагает ресурсами для полномасштабного нападения на Альянс.

Новости партнеров