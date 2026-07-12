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Страны Балтии устроили России общий демарш: что произошло
Ранее РФ винила страны Балтии. в запуске украинских беспилотников.
Временные поверенные в делах посольств Латвии, Эстонии и Литвы в Москве провели совместный демарш в Министерстве иностранных дел России.
Об этом говорится в совместном заявлении дипломатов.
В документе отмечается, что представители трех стран решительно отвергли публичные заявления замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина, сделанные 4 июля 2026 года, назвав их ложными.
Дипломаты в очередной раз подчеркнули, что Латвия, Эстония и Литва не открывали свое воздушное пространство для совершения каких-либо атак по территории России.
В заявлении подчеркивается, что несмотря на неоднократные официальные разъяснения трех балтийских государств на разных уровнях, российская сторона продолжает распространять ложную информацию и способствует дальнейшему обострению ситуации.
«Страны Балтии исключают заявления России как абсолютно необоснованные. Вторжение дронов в воздушное пространство стран Балтии является результатом полномасштабной войны России в агрессии против Украины», — отмечается в совместном заявлении.
Ранее сообщалось, что МИД Литвы выступил с жестким заявлением после новых атак РФ по украинским городам.
Мы ранее информировали, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс не исключает вероятности эскалации со стороны России против стран НАТО, однако считает, что в настоящее время Москва не располагает ресурсами для полномасштабного нападения на Альянс.