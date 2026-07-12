ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
255
Время на прочтение
1 мин

Страны Балтии устроили России общий демарш: что произошло

Ранее РФ винила страны Балтии. в запуске украинских беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Кремль

Кремль / © Associated Press

Временные поверенные в делах посольств Латвии, Эстонии и Литвы в Москве провели совместный демарш в Министерстве иностранных дел России.

Об этом говорится в совместном заявлении дипломатов.

В документе отмечается, что представители трех стран решительно отвергли публичные заявления замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина, сделанные 4 июля 2026 года, назвав их ложными.

Дипломаты в очередной раз подчеркнули, что Латвия, Эстония и Литва не открывали свое воздушное пространство для совершения каких-либо атак по территории России.

В заявлении подчеркивается, что несмотря на неоднократные официальные разъяснения трех балтийских государств на разных уровнях, российская сторона продолжает распространять ложную информацию и способствует дальнейшему обострению ситуации.

«Страны Балтии исключают заявления России как абсолютно необоснованные. Вторжение дронов в воздушное пространство стран Балтии является результатом полномасштабной войны России в агрессии против Украины», — отмечается в совместном заявлении.

Ранее сообщалось, что МИД Литвы выступил с жестким заявлением после новых атак РФ по украинским городам.

Мы ранее информировали, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс не исключает вероятности эскалации со стороны России против стран НАТО, однако считает, что в настоящее время Москва не располагает ресурсами для полномасштабного нападения на Альянс.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
255
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie