Страны-члены НАТО начали масштабные учения Grand Eagle 2025: что известно

Обучение / © Associated Press

Реклама

Страны-члены НАТО начали масштабные учения Grand Eagle 2025, во время которых военные отрабатывают доставку и развертывание подразделений и техники в Литве.

Об этом сообщило Объединенное командование сил союзников в Брунссуме(Нидерланды).

«В рамках более масштабных маневров Quadriga 2025 силы НАТО отрабатывают быструю переброску войск и техники в Литву — быстро, уверенно и скоординировано», — говорится в сообщении.

Реклама

Сообщается, что международные учения Grand Eagle 2025 направлены на повышение готовности союзников НАТО к совместным действиям и укрепление восточного фланга альянса. Командование пока не сообщает точных сроков проведения и количества задействованных сил и техники. На карте учений видно, что участие принимают подразделения Германии, Польши, Литвы и Финляндии.

Напомним, ранее мы писали о том, что 12 сентября, в Беларуси стартовали стратегические учения «Запад-2025», во время которых белорусские и российские войска отрабатывают действия по «отражению возможной агрессии» и повышению взаимодействия.