Страны-члены НАТО начали масштабные учения Grand Eagle 2025: что известно
Союзники НАТО отрабатывают переброску войск и техники.
Страны-члены НАТО начали масштабные учения Grand Eagle 2025, во время которых военные отрабатывают доставку и развертывание подразделений и техники в Литве.
Об этом сообщило Объединенное командование сил союзников в Брунссуме(Нидерланды).
«В рамках более масштабных маневров Quadriga 2025 силы НАТО отрабатывают быструю переброску войск и техники в Литву — быстро, уверенно и скоординировано», — говорится в сообщении.
Сообщается, что международные учения Grand Eagle 2025 направлены на повышение готовности союзников НАТО к совместным действиям и укрепление восточного фланга альянса. Командование пока не сообщает точных сроков проведения и количества задействованных сил и техники. На карте учений видно, что участие принимают подразделения Германии, Польши, Литвы и Финляндии.
Напомним, ранее мы писали о том, что 12 сентября, в Беларуси стартовали стратегические учения «Запад-2025», во время которых белорусские и российские войска отрабатывают действия по «отражению возможной агрессии» и повышению взаимодействия.