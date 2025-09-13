ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
258
Время на прочтение
1 мин

Страны-члены НАТО начали масштабные учения Grand Eagle 2025: что известно

Союзники НАТО отрабатывают переброску войск и техники.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Обучение

Обучение / © Associated Press

Страны-члены НАТО начали масштабные учения Grand Eagle 2025, во время которых военные отрабатывают доставку и развертывание подразделений и техники в Литве.

Об этом сообщило Объединенное командование сил союзников в Брунссуме(Нидерланды).

«В рамках более масштабных маневров Quadriga 2025 силы НАТО отрабатывают быструю переброску войск и техники в Литву — быстро, уверенно и скоординировано», — говорится в сообщении.

Сообщается, что международные учения Grand Eagle 2025 направлены на повышение готовности союзников НАТО к совместным действиям и укрепление восточного фланга альянса. Командование пока не сообщает точных сроков проведения и количества задействованных сил и техники. На карте учений видно, что участие принимают подразделения Германии, Польши, Литвы и Финляндии.

Напомним, ранее мы писали о том, что 12 сентября, в Беларуси стартовали стратегические учения «Запад-2025», во время которых белорусские и российские войска отрабатывают действия по «отражению возможной агрессии» и повышению взаимодействия.

Дата публикации
Количество просмотров
258
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie