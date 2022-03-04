Страны ЕС договорились отменить визовый режим для украинцев, спасающихся от войны

Страны Европейского Союза согласились предоставить украинцам, спасающимся от войны, немедленное разрешение на пребывание в их странах без визы один год.

Страны Европейского Союза согласились предоставить украинцам, спасающимся от войны, немедленное разрешение на пребывание в их странах без визы один год. Этот строк может быть продлен в случае необходимости.

Ранее для украинцев действовало правило 90 дней, однако в четверг, 3 марта, было принято решение применить малоиспользуемую меру, известную как Директива о временной защите, в отношении всех украинцев, которые хотят приехать в страну ЕС. Это означает, что любой гражданин Украины может находиться в пределах ЕС или Шенгенской зоны в течение года без необходимости обращаться за визой или подавать заявление о предоставлении убежища, сообщает The Local.

В течение этого времени им будет разрешено работать, а дети смогут получить доступ к образованию. Статус применяется сразу и распространяется как на уже прибывших украинцев, так и на тех, кто приедет в ближайшие дни или недели.