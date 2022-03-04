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Страны ЕС договорились отменить визовый режим для украинцев, спасающихся от войны

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Страны ЕС договорились отменить визовый режим для украинцев, спасающихся от войны

Евросоюз / Associated Press

Страны Европейского Союза согласились предоставить украинцам, спасающимся от войны, немедленное разрешение на пребывание в их странах без визы один год.

Страны Европейского Союза согласились предоставить украинцам, спасающимся от войны, немедленное разрешение на пребывание в их странах без визы один год. Этот строк может быть продлен в случае необходимости. 

Ранее для украинцев действовало правило 90 дней, однако в четверг, 3 марта, было принято решение применить малоиспользуемую меру, известную как Директива о временной защите, в отношении всех украинцев, которые хотят приехать в страну ЕС. Это означает, что любой гражданин Украины может находиться в пределах ЕС или Шенгенской зоны в течение года без необходимости обращаться за визой или подавать заявление о предоставлении убежища, сообщает The Local

В течение этого времени им будет разрешено работать, а дети смогут получить доступ к образованию. Статус применяется сразу и распространяется как на уже прибывших украинцев, так и на тех, кто приедет в ближайшие дни или недели.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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