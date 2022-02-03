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Страны ЕС готовят общий ответ на письмо России по поводу их "гарантий безопасности"

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Страны ЕС готовят общий ответ на письмо России по поводу их "гарантий безопасности"

Associated Press

Глава Европейской комиссии призвала Россию вернуться на путь "мира и диалога"

Страны Европейского союза работает над общим ответом на письмо, полученное от России, в котором говорилось юридически предоставить РФ "гарантии безопасности".

Об этом заявила в четверг глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен под чач визита в Хельсинки, пишет Reuters.

"Мы работаем над координацией ответа... Мы объединены в Европейском союзе, и потому понятно, что ответ будет отражать это единство", — сказала фон дер Ляен.

Во время встречи с Урсулой фон дер Лайен премьер-министр Финляндии Санна Марин подчеркнула, что Россия должна отвести свои войска и технику от украинских границ. "Прежде всего, Россия должна пойти на деэскалацию", – заявила она.

Также Фон дер Ляен призвала Россию вернуться на путь "мира и диалога" и пригрозила дальнейшими санкциями в случае нападения на Украину. "В случае дальнейшей военной агрессии против Украины будут финансово-экономические санкции с нашей стороны... Надеемся, что в этом нет необходимости", — сказала она.

Напомним, что испанская газета El País опубликовала полный текст ответов США и НАТО о предложенных Россией в декабре так называемых "гарантиях безопасности".Альянс выложил свой ответ на четырех страницах, а Вашингтон – на пяти.

В Госдепе отреагировали на слив письменного ответа США и НАТО на "гарантии безопасности" РФ, заметив, что не увидели признаков, указывающих на неподлинность обнародованного испанской газетой письменного ответа на предложения России.

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