Страны ЕС готовят общий ответ на письмо России по поводу их "гарантий безопасности"

Глава Европейской комиссии призвала Россию вернуться на путь "мира и диалога"
Страны Европейского союза работает над общим ответом на письмо, полученное от России, в котором говорилось юридически предоставить РФ "гарантии безопасности".
Об этом заявила в четверг глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен под чач визита в Хельсинки, пишет Reuters.
"Мы работаем над координацией ответа... Мы объединены в Европейском союзе, и потому понятно, что ответ будет отражать это единство", — сказала фон дер Ляен.
Во время встречи с Урсулой фон дер Лайен премьер-министр Финляндии Санна Марин подчеркнула, что Россия должна отвести свои войска и технику от украинских границ. "Прежде всего, Россия должна пойти на деэскалацию", – заявила она.
Также Фон дер Ляен призвала Россию вернуться на путь "мира и диалога" и пригрозила дальнейшими санкциями в случае нападения на Украину. "В случае дальнейшей военной агрессии против Украины будут финансово-экономические санкции с нашей стороны... Надеемся, что в этом нет необходимости", — сказала она.
Напомним, что испанская газета El País опубликовала полный текст ответов США и НАТО о предложенных Россией в декабре так называемых "гарантиях безопасности".Альянс выложил свой ответ на четырех страницах, а Вашингтон – на пяти.
В Госдепе отреагировали на слив письменного ответа США и НАТО на "гарантии безопасности" РФ, заметив, что не увидели признаков, указывающих на неподлинность обнародованного испанской газетой письменного ответа на предложения России.
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