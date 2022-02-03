Страны ЕС готовят общий ответ на письмо России по поводу их "гарантий безопасности"

Страны ЕС готовят общий ответ на письмо России по поводу их "гарантий безопасности"

Глава Европейской комиссии призвала Россию вернуться на путь "мира и диалога"

Страны Европейского союза работает над общим ответом на письмо, полученное от России, в котором говорилось юридически предоставить РФ "гарантии безопасности".

Об этом заявила в четверг глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен под чач визита в Хельсинки, пишет Reuters.

"Мы работаем над координацией ответа... Мы объединены в Европейском союзе, и потому понятно, что ответ будет отражать это единство", — сказала фон дер Ляен.

Во время встречи с Урсулой фон дер Лайен премьер-министр Финляндии Санна Марин подчеркнула, что Россия должна отвести свои войска и технику от украинских границ. "Прежде всего, Россия должна пойти на деэскалацию", – заявила она.

Также Фон дер Ляен призвала Россию вернуться на путь "мира и диалога" и пригрозила дальнейшими санкциями в случае нападения на Украину. "В случае дальнейшей военной агрессии против Украины будут финансово-экономические санкции с нашей стороны... Надеемся, что в этом нет необходимости", — сказала она.

Напомним, что испанская газета El País опубликовала полный текст ответов США и НАТО о предложенных Россией в декабре так называемых "гарантиях безопасности".Альянс выложил свой ответ на четырех страницах, а Вашингтон – на пяти.

В Госдепе отреагировали на слив письменного ответа США и НАТО на "гарантии безопасности" РФ, заметив, что не увидели признаков, указывающих на неподлинность обнародованного испанской газетой письменного ответа на предложения России.

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