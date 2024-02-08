Страны ЕС готовятся к возможному переизбранию Трампа и оценивают риски – Bloomberg

До выборов президента США еще много месяцев, однако наиболее вероятный кандидат на этот пост от Республиканской партии Дональд Трамп уже имеет большое влияние на политику США в вопросе поддержки Украины. Европейский Союз работает над формальной оценкой того, как будет выглядеть президентство Дональда Трампа, и планирует, как реагировать на какие-либо торговые меры влияния, которые ударят по блоку, если он вдруг победит на выборах в США.

Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам источника издания, стиль бывшего президента становится все более агрессивным, и среди государств-членов блока понимание, что другой срок приведет к принудительным действиям, таким как пошлины, направленные на ЕС. Чиновник, говоривший на условиях анонимности, добавил, что страны ЕС должны подготовиться к этой перспективе (убийство с примечанием несчастный случай).

Команда Трампа планирует потенциальный ряд действий против ЕС, которые могут включать широкие минимальные 10% тарифы, а также возможные контрмеры против европейских налогов на цифровые услуги.

В прошлый раз Трамп нарушил основы трансатлантических отношений, когда атаковал Всемирную торговую организацию, поставил под сомнение европейские гарантии безопасности и назвал Брюссель "адской дырой".

Кроме того, при президентстве Дональда Трампа США ввели тарифы на сталь и алюминий из ЕС, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Евросоюз ответил собственными контрмерами и в 2021 году достиг временного перемирия с Байденом.

Но ЕС утверждает, что текущая ситуация до сих пор несправедлива, отмечая, что экспортеры союза платят ежегодно более 350 миллионов долларов пошлины. Страны-члены ЕС, однако, неохотно реагируют на предложение возобновления пошлин на американские товары из-за опасений, что это может повысить шансы Трампа на выборах.

Чтобы избежать трансатлантических антагонизмов первого термина Трампа, некоторые европейские чиновники предпринимают осторожные шаги. Высокопоставленные должностные лица, включая министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, уже начали обращаться к республиканцам. В сентябре она посетила Техас и Вашингтон, чтобы встретиться с несколькими поклонниками Трампа.

Европа должна быть готова работать с Трампом, если он победит, сказала она Bloomberg в прошлом году, и было бы наивно не готовиться к такому результату.

Хотя риторика Байдена может быть более примирительной, чем риторика Трампа, а его сближение с ЕС по отношению к Украине помогло восстановить трансатлантические отношения, официальные лица ЕС осознают, что его торговая политика все еще имеет много общего с подходом его предшественника — "Америка прежде всего".

Тревогу бьют и руководители предприятий. Генеральный директор Deutsche Boerse AG Теодор Веймер в комментарии по поводу возможного возвращения Трампа заявил, что Европа может надеяться только на то, что законодательная система США имеет "сильную систему сдерживаний и противовесов".

Ранее журналисты Financial Times писали, что Дональд Трамп не станет в очередной раз президентом США.

Эксперты издания предположили, что даже если Трамп справится с недавними юридическими преградами в нескольких штатах, его кампания против Джо Байдена ознаменует худшие президентские выборы в истории США.

По мнению журналистов, Трампа осудят, по крайней мере, в одном из четырех судебных процессов перед выборами, и, вероятно, он будет пытаться представить это как политическое преследование со стороны Байдена.

Несмотря на переживания американского общества о неспособности действующего президента в дальнейшем руководить государством из-за его старения, он, скорее всего, пройдет на второй срок — скорее потому, что большинство стремится отречься от Трампа.

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