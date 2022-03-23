Страны ЕС хотят совместно закупать газ, чтобы избавиться от зависимости от РФ

Страны ЕС хотят совместно закупать газ, чтобы избавиться от зависимости от РФ

Цель Евросоюза – сократить зависимость от российского газа.

В конце этой недели страны Евросоюза планируют принять совместное решение, чтобы закупать природный газ, в том числе сжиженный (СПГ) и водород для заполнения газовых подземных хранилищ. Евросоюз планирует избавиться от зависимости от российского газа.

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Об этом пишет издание DW.

"Накануне следующей зимы государства-члены и Еврокомиссия немедленно начнут работу над совместными закупками газа, СПГ и водорода", — говорится в проекте декларации саммита, который есть в распоряжении агентства.

Ожидается, что 23 марта Еврокомиссия предложит конкретные требования по заполнению газовых хранилищ в ЕС: ежегодно до ноября они должны заполняться на 90 процентов.

Сейчас подземные хранилища газа Европы в среднем заполнены всего на 26 процентов.

Напомним, глава Европарламента подчеркнула, что ЕС должен достичь нулевой зависимости от России.

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