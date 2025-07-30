Страны ЕС массово обращаются за кредитами ради Украины: новая схема перевооружения

Европейский союз / © Associated Press

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Европейские страны массово обращаются за кредитами в ЕС, чтобы закупить оружие для Украины и усилить собственную обороноспособность. На кону – десятки миллиардов евро, долговые обязательства и военная координация без США.

Об этом пишет издание Politico.

Ключевые союзники Киева рассматривают участие в новой кредитной программе SAFE (Security Assistance Facility for Europe) на 150 млрд евро, инициированной Еврокомиссией. Речь идет о закупке оружия как для нужд Украины, так и для пополнения арсеналов самих государств-членов.

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Программа стала частью стратегии ReArm Europe, которая должна уменьшить зависимость от США в условиях позиции президента Дональда Трампа, отказывающегося поддерживать Украину на тех же условиях, что и раньше.

Кто берет деньги и зачем

Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва уже подали заявки. Другие страны — в частности Латвия, Греция и опять же Чехия выразили заинтересованность в получении кредитов.

Формат совместных закупок позволяет странам получить пониженные цены и более оперативно поставлять оружие в Украину. По данным издания, Франция также готовится присоединиться к программе, в то время как Германия, Швеция и Нидерланды, скорее всего, нет. В то же время даже те, кто не берет кредиты, могут сэкономить, приобщившись к коллективным тендерам.

Финансовые условия и опасения

Кредиты предлагаются на 45 лет с возможностью аванса до 15% и под гарантии долгового рейтинга ЕС (AAA). Это дешевле, чем большинство стран смогли бы привлечь самостоятельно. Однако в странах с высоким госдолгом как Италия или Австрия к участию относятся осторожно. Их беспокоит, что новые заимствования могут усложнить выход из-под санкций ЕС за перерасход бюджета.

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Несмотря на это, Бельгия готовится запросить от 7 до 11 миллиардов евро. Греция, по словам премьера Кириакоса Мицотакиса, подает заявку на 1,2 миллиарда.

Украина — не только получатель, но и участник

Европейская комиссия активно поощряет страны закупать оружие не только для Украины, но и Украины. Это позволит Киеву масштабировать оборонное производство и глубже интегрироваться в европейское военно-промышленное пространство.

"Закупки для Украины, с участием Украины и на территории Украины могут иметь решающее значение для нашей коллективной безопасности", - говорится в совместном письме еврокомиссаров Андрюса Кубилюса и Валдиса Домбровскиса к государствам-членам.

По словам Кубилюса, по меньшей мере 20 стран уже подали запросы на общую сумму до 100 миллиардов евро. Окончательные цифры будут известны в ближайшее время и, по словам чиновников, в ЕС не намерены отказывать никому.

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Ранее сообщалось, что Украина получит 33 000 комплектов наведения с искусственным интеллектом в рамках контракта с Пентагоном на сумму 50 миллионов долларов.