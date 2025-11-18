Страны ЕС меняют правила для беженцев из Украины: кому сократят соцвыплаты и что стоит знать

О каких нововведениях стоит знать украинцам за рубежом

Несмотря на то, что временная защита для граждан Украины в странах Евросоюза была продлена до марта 2027 года, все больше стран начинают сокращать программы социальной поддержки беженцев.

Следовательно, в Германии решили сократить социальную помощь для тех граждан Украины, которые прибывают в страну с 1 апреля 2025 года, переводя их из системы «Bürgergeld» на более низкие выплаты.

Что стоит знать украинским беженцам о ключевых изменениях в странах ЕС — читайте в материале ТСН.ua.

В Германии сократят соцвыплаты для украинцев

Правительство Германии планирует уменьшить социальную поддержку для украинцев, прибывающих в страну после 1 апреля 2025 года. Соответствующий законопроект утвердят на этой неделе, об этом сообщил министр внутренних дел ФРГ Александер Добрындт в интервью изданию Deutsche Welle.

По его словам, законодательная инициатива предусматривает, что украинские беженцы, которые будут прибывать, больше не будут иметь права на стандартную социальную помощь, а будут получать финансовую поддержку в рамках закона о выплатах лицам, ищущим убежища.

В Германии сократят соцвыплаты для украинцев / © ТСН

«Мы договорились об изменении правового поля. Эта договоренность уже согласована между министерством труда и министерством внутренних дел. На этой неделе она также будет принята на заседании федерального правительства и будет действовать ретроспективно с 1 апреля этого года», — отметил он.

Что стоит знать о нововведениях для украинцев в Германии

Согласно законопроекту, новоприбывшие украинцы больше не будут получать «Bürgergeld» в размере 563 евро в месяц. Вместо этого они будут получать 441 евро в месяц по закону о поиске убежища. Предполагается, что 196 евро беженцы смогут использовать на личные расходы, а 245 евро — на питание и одежду.

В то же время украинцы смогут получить социальную помощь только при условии отсутствия собственных значительных активов и необходимости сначала использовать собственные ресурсы. Кроме того, беженцев также обяжут активно искать работу, иначе выплаты могут быть сокращены.

В Германии изменится размер соцпомощи для украинских беженцев

Стоит заметить, что действующие программы поддержки для тех, кто уже находится в Германии, останутся в силе, а молодым украинцам разрешен въезд без дополнительных ограничений.

Министр Добриндт подтвердил усиление контроля на границах и сокращение первичных заявлений на убежище, пообещав пресекать злоупотребления, сохраняя при этом индивидуальное право на убежище. Германия также планирует вместе с партнерами в ЕС создать центры для депортации лиц, получивших отказ в убежище (возможно, в третьи страны, в частности в Африке).

Издание DW отмечает, что сокращение соцвыплат не принесет бюджету ФРГ реальной экономии. Ожидаемая экономия (около 730 млн евро в 2026 г.) будет нивелирована дополнительными расходами федеральных земель и муниципалитетов (862 млн евро в 2026 г.), поэтому реальной финансовой выгоды для государства не ожидается.

О каких основных изменениях в ФРГ стоит знать беженцам из Украины

В Германии закрывают крупнейший центр для украинских беженцев, который расположен на территории бывшего аэропорта «Тегель». Как отмечает издание Deutsche Welle, власти готовятся превратить его в новый городской район.

Местные власти Берлина отмечают, что количество вновь прибывших беженцев из Украины уменьшилось, что позволяет отказаться от крупных центров массового размещения.

В связи с этим пункт приема в бывшем аэропорту «Тегель» будет закрыт до конца 2025 года, а около полутора тысяч украинцев, которые там остаются (ранее здесь проживало более 5 тысяч человек), переселят. Их распределят по меньшим, децентрализованным местам проживания, в частности в общежитиях по городу и на территории аэропорта «Темпельгоф».

Комментируя решение, сенатор Канзель Кицильтепе отметила, что новый подход, который заменит критикуемые за перенаселение и плохие условия палатки «Тегеля», будет способствовать лучшей интеграции украинцев. По ее словам, децентрализация поможет распределить нагрузку между районами и создать лучшие соседские отношения.

В Польше прекратят предоставлять помощь украинским беженцам

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что подписал закон о помощи украинским беженцам в последний раз, пишет польское издание Kresy.

По его словам, он подписал вторую версию закона о помощи украинским беженцам, чтобы предотвратить хаос.

«Я подписал закон уже второй раз, потому что не хочу быть президентом хаоса, но подчеркиваю, и когда нас смотрит премьер и большинство парламента, я напоминаю, что подписал этот закон о помощи украинцам в последний раз», — отметил Навроцкий.

Президент Польши Кароль Навроцкий / © Associated Press

Навроцкий призвал к упорядочению системы поддержки, объяснив, что первоначальная версия закона, которая предусматривала помощь «800+» неработающим украинцам, была, по его мнению, несправедливой к полякам.

Президент подчеркнул, что поддержка должна сочетаться с ответственностью и справедливостью для польского общества.

Он считает, что на третьем году полномасштабной войны украинцы должны получать поддержку «так же как и все другие национальные меньшинства в Польше», подчеркивая необходимость установления единых правил.

Напомним, в сентябре президент Кароль Навроцкий подписал обновленный закон о поддержке украинских беженцев, который продлевает их легальный статус до марта 2026 года.

Этот новый акт появился после того, как Навроцкий наложил вето на предыдущие поправки, в частности относительно выплат «800+».

Право на выплаты зависят от ряда условий. Поэтому помощь сохранят те беженцы, которые:

официально трудоустроены в Польше;

их дети учатся в польских школах;

Во внимание также будет браться минимальный доход: иностранцы должны получать не менее 50% от минимальной заработной платы в Польше.

Исключение сделано для людей с инвалидностью.

В то же время в Польше усиливают контроль за беженцами. Местные власти ежемесячно будут проверять статус трудоустройства получателя. В случае его отсутствия, выплата «800+» будет прекращена. Также будет учитываться факт выезда получателя за пределы Польши.

Кроме того, закон вводит ограничения на доступ к некоторым медицинским услугам для взрослых граждан Украины. В частности, это касается реабилитации, стоматологического лечения и части медикаментозной терапии.

Также с 1 ноября большинство украинских беженцев в Польше вынуждены самостоятельно покрывать расходы на жилье. Согласно новым правилам, проживать и питаться в центрах коллективного жилья могут только такие категории лиц:

пенсионеры (женщины в возрасте от 60 лет и мужчины в возрасте от 65 лет, которые получают пенсию);

люди с инвалидностью средней или тяжелой степени;

многодетные семьи.

Для этих категорий беженцев предусмотрена компенсация в размере 15 злотых в день. Другие беженцы должны самостоятельно покрывать расходы на жилье.

Какие страны ЕС сокращают помощь украинским беженцам

В большинстве стран Евросоюза наблюдается тенденция изменений размера социальной помощи украинским беженцам, а также изменение условий ее получения.

В ответ на значительный приток беженцев, наблюдаемый с сентября 2025 года, Ирландия резко сократила срок пребывания новых прибывших в государственном жилье с 90 до 30 дней, передает NV. Такое решение принято, поскольку высокие темпы размещения (около 50 новых человек ежедневно) угрожали быстрым исчерпанием всех имеющихся мест.

Флаг Ирландии / © Wikipedia

Кроме того, ирландское правительство планирует ввести еженедельные финансовые взносы за проживание в государственных центрах (системы IPAS) для тех беженцев, которые уже трудоустроены. Ожидается, что плата будет зависеть от дохода и составит от 15 до 238 евро в неделю.

Эти шаги следуют за предыдущими мерами, внедренными ранее, среди которых было сокращение выплат для принимающих домохозяйств (от 800 до 600 евро в месяц).

Чехия, которая приняла одно из самых больших количеств беженцев относительно своего населения, готовится к существенным изменениям в сфере поддержки украинцев. После победы на парламентских выборах в октябре партии ANO бывшего премьера Андрея Бабиша, в стране формируется новое коалиционное правительство, которое имеет антиукраинскую позицию.

По информации чешских медиа, новая коалиция намерена изменить условия временной защиты до его завершения, в частности, сократить социальные выплаты. Ожидается, что финансовая помощь останется только для наиболее уязвимых категорий украинцев, таких как пожилые люди, лица с инвалидностью и матери с детьми, которые не могут обеспечить себя самостоятельно. Точные детали об этих изменениях пока неизвестны.

Как и большинство стран ЕС, Нидерланды продлили до марта 2027 года право украинцев на пребывание в стране со статусом временной защиты.

В то же время страна ужесточила некоторые требования для украинских беженцев, пишет Visit Ukraine. С 1 октября 2025 года беженцы, которые имеют доход и проживают в муниципальных приютах, должны платить повышенный личный взнос за проживание.

В Нидерландах ужесточили требования для украинских беженцев / © Pixabay

Кроме того, подобные государственные приюты остаются приоритетными для женщин с детьми и уязвимых категорий В то же время, в правительстве считают, что трудоустроенные мужчины теперь должны самостоятельно обеспечивать себя жильем.

В Австрии приняли решение ужесточить требования по получению соцвыплат после 1 ноября 2025 года, пишет NV. Поэтому такие выплаты как Familienbeihilfe (семейная помощь) и Kinderbetreuungsgeld (пособие по уходу за ребенком) могут быть предоставлены только при определенных условиях, такие как:

официальное трудоустройство или самозанятость;

или обязательная регистрация в Государственной службе занятости (AMS) в качестве безработного или человека, ищущего работу;

или оформление через AMS на курсы немецкого языка или профессионального обучения;

освобождаются от этого ограничения только определенные категории беженцев, среди которых люди старше 65 лет, дети до 18 лет, или те, кто ухаживает за детьми с инвалидностью.

При условии выполнения этих требований соответствующие выплаты продлены пока лишь до 30 июня 2026 года.

Напомним, в Британии беженцы будут ждать 20 лет на постоянный статус. По словам министра внутренних дел Великобритании Шабаны Махмуд, пересмотр этого статуса планируется каждые два с половиной года. Лица, которые используют «безопасные и легальные маршруты», находят работу и способствуют обществу, смогут подать заявку на постоянное проживание раньше.

