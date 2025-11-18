- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 564
- Время на прочтение
- 7 мин
Страны ЕС меняют правила для беженцев из Украины: кому сократят соцвыплаты и что стоит знать
Ряд европейских стран пересматривают свои программы социальной помощи для украинских беженцев.
Несмотря на то, что временная защита для граждан Украины в странах Евросоюза была продлена до марта 2027 года, все больше стран начинают сокращать программы социальной поддержки беженцев.
Следовательно, в Германии решили сократить социальную помощь для тех граждан Украины, которые прибывают в страну с 1 апреля 2025 года, переводя их из системы «Bürgergeld» на более низкие выплаты.
Что стоит знать украинским беженцам о ключевых изменениях в странах ЕС — читайте в материале ТСН.ua.
В Германии сократят соцвыплаты для украинцев
Правительство Германии планирует уменьшить социальную поддержку для украинцев, прибывающих в страну после 1 апреля 2025 года. Соответствующий законопроект утвердят на этой неделе, об этом сообщил министр внутренних дел ФРГ Александер Добрындт в интервью изданию Deutsche Welle.
По его словам, законодательная инициатива предусматривает, что украинские беженцы, которые будут прибывать, больше не будут иметь права на стандартную социальную помощь, а будут получать финансовую поддержку в рамках закона о выплатах лицам, ищущим убежища.
«Мы договорились об изменении правового поля. Эта договоренность уже согласована между министерством труда и министерством внутренних дел. На этой неделе она также будет принята на заседании федерального правительства и будет действовать ретроспективно с 1 апреля этого года», — отметил он.
Что стоит знать о нововведениях для украинцев в Германии
Согласно законопроекту, новоприбывшие украинцы больше не будут получать «Bürgergeld» в размере 563 евро в месяц. Вместо этого они будут получать 441 евро в месяц по закону о поиске убежища. Предполагается, что 196 евро беженцы смогут использовать на личные расходы, а 245 евро — на питание и одежду.
В то же время украинцы смогут получить социальную помощь только при условии отсутствия собственных значительных активов и необходимости сначала использовать собственные ресурсы. Кроме того, беженцев также обяжут активно искать работу, иначе выплаты могут быть сокращены.
Стоит заметить, что действующие программы поддержки для тех, кто уже находится в Германии, останутся в силе, а молодым украинцам разрешен въезд без дополнительных ограничений.
Министр Добриндт подтвердил усиление контроля на границах и сокращение первичных заявлений на убежище, пообещав пресекать злоупотребления, сохраняя при этом индивидуальное право на убежище. Германия также планирует вместе с партнерами в ЕС создать центры для депортации лиц, получивших отказ в убежище (возможно, в третьи страны, в частности в Африке).
Издание DW отмечает, что сокращение соцвыплат не принесет бюджету ФРГ реальной экономии. Ожидаемая экономия (около 730 млн евро в 2026 г.) будет нивелирована дополнительными расходами федеральных земель и муниципалитетов (862 млн евро в 2026 г.), поэтому реальной финансовой выгоды для государства не ожидается.
О каких основных изменениях в ФРГ стоит знать беженцам из Украины
В Германии закрывают крупнейший центр для украинских беженцев, который расположен на территории бывшего аэропорта «Тегель». Как отмечает издание Deutsche Welle, власти готовятся превратить его в новый городской район.
Местные власти Берлина отмечают, что количество вновь прибывших беженцев из Украины уменьшилось, что позволяет отказаться от крупных центров массового размещения.
В связи с этим пункт приема в бывшем аэропорту «Тегель» будет закрыт до конца 2025 года, а около полутора тысяч украинцев, которые там остаются (ранее здесь проживало более 5 тысяч человек), переселят. Их распределят по меньшим, децентрализованным местам проживания, в частности в общежитиях по городу и на территории аэропорта «Темпельгоф».
Комментируя решение, сенатор Канзель Кицильтепе отметила, что новый подход, который заменит критикуемые за перенаселение и плохие условия палатки «Тегеля», будет способствовать лучшей интеграции украинцев. По ее словам, децентрализация поможет распределить нагрузку между районами и создать лучшие соседские отношения.
В Польше прекратят предоставлять помощь украинским беженцам
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что подписал закон о помощи украинским беженцам в последний раз, пишет польское издание Kresy.
По его словам, он подписал вторую версию закона о помощи украинским беженцам, чтобы предотвратить хаос.
«Я подписал закон уже второй раз, потому что не хочу быть президентом хаоса, но подчеркиваю, и когда нас смотрит премьер и большинство парламента, я напоминаю, что подписал этот закон о помощи украинцам в последний раз», — отметил Навроцкий.
Навроцкий призвал к упорядочению системы поддержки, объяснив, что первоначальная версия закона, которая предусматривала помощь «800+» неработающим украинцам, была, по его мнению, несправедливой к полякам.
Президент подчеркнул, что поддержка должна сочетаться с ответственностью и справедливостью для польского общества.
Он считает, что на третьем году полномасштабной войны украинцы должны получать поддержку «так же как и все другие национальные меньшинства в Польше», подчеркивая необходимость установления единых правил.
Напомним, в сентябре президент Кароль Навроцкий подписал обновленный закон о поддержке украинских беженцев, который продлевает их легальный статус до марта 2026 года.
Этот новый акт появился после того, как Навроцкий наложил вето на предыдущие поправки, в частности относительно выплат «800+».
Право на выплаты зависят от ряда условий. Поэтому помощь сохранят те беженцы, которые:
официально трудоустроены в Польше;
их дети учатся в польских школах;
Во внимание также будет браться минимальный доход: иностранцы должны получать не менее 50% от минимальной заработной платы в Польше.
Исключение сделано для людей с инвалидностью.
В то же время в Польше усиливают контроль за беженцами. Местные власти ежемесячно будут проверять статус трудоустройства получателя. В случае его отсутствия, выплата «800+» будет прекращена. Также будет учитываться факт выезда получателя за пределы Польши.
Кроме того, закон вводит ограничения на доступ к некоторым медицинским услугам для взрослых граждан Украины. В частности, это касается реабилитации, стоматологического лечения и части медикаментозной терапии.
Также с 1 ноября большинство украинских беженцев в Польше вынуждены самостоятельно покрывать расходы на жилье. Согласно новым правилам, проживать и питаться в центрах коллективного жилья могут только такие категории лиц:
пенсионеры (женщины в возрасте от 60 лет и мужчины в возрасте от 65 лет, которые получают пенсию);
люди с инвалидностью средней или тяжелой степени;
многодетные семьи.
Для этих категорий беженцев предусмотрена компенсация в размере 15 злотых в день. Другие беженцы должны самостоятельно покрывать расходы на жилье.
Какие страны ЕС сокращают помощь украинским беженцам
В большинстве стран Евросоюза наблюдается тенденция изменений размера социальной помощи украинским беженцам, а также изменение условий ее получения.
В ответ на значительный приток беженцев, наблюдаемый с сентября 2025 года, Ирландия резко сократила срок пребывания новых прибывших в государственном жилье с 90 до 30 дней, передает NV. Такое решение принято, поскольку высокие темпы размещения (около 50 новых человек ежедневно) угрожали быстрым исчерпанием всех имеющихся мест.
Кроме того, ирландское правительство планирует ввести еженедельные финансовые взносы за проживание в государственных центрах (системы IPAS) для тех беженцев, которые уже трудоустроены. Ожидается, что плата будет зависеть от дохода и составит от 15 до 238 евро в неделю.
Эти шаги следуют за предыдущими мерами, внедренными ранее, среди которых было сокращение выплат для принимающих домохозяйств (от 800 до 600 евро в месяц).
Чехия, которая приняла одно из самых больших количеств беженцев относительно своего населения, готовится к существенным изменениям в сфере поддержки украинцев. После победы на парламентских выборах в октябре партии ANO бывшего премьера Андрея Бабиша, в стране формируется новое коалиционное правительство, которое имеет антиукраинскую позицию.
По информации чешских медиа, новая коалиция намерена изменить условия временной защиты до его завершения, в частности, сократить социальные выплаты. Ожидается, что финансовая помощь останется только для наиболее уязвимых категорий украинцев, таких как пожилые люди, лица с инвалидностью и матери с детьми, которые не могут обеспечить себя самостоятельно. Точные детали об этих изменениях пока неизвестны.
Как и большинство стран ЕС, Нидерланды продлили до марта 2027 года право украинцев на пребывание в стране со статусом временной защиты.
В то же время страна ужесточила некоторые требования для украинских беженцев, пишет Visit Ukraine. С 1 октября 2025 года беженцы, которые имеют доход и проживают в муниципальных приютах, должны платить повышенный личный взнос за проживание.
Кроме того, подобные государственные приюты остаются приоритетными для женщин с детьми и уязвимых категорий В то же время, в правительстве считают, что трудоустроенные мужчины теперь должны самостоятельно обеспечивать себя жильем.
В Австрии приняли решение ужесточить требования по получению соцвыплат после 1 ноября 2025 года, пишет NV. Поэтому такие выплаты как Familienbeihilfe (семейная помощь) и Kinderbetreuungsgeld (пособие по уходу за ребенком) могут быть предоставлены только при определенных условиях, такие как:
официальное трудоустройство или самозанятость;
или обязательная регистрация в Государственной службе занятости (AMS) в качестве безработного или человека, ищущего работу;
или оформление через AMS на курсы немецкого языка или профессионального обучения;
освобождаются от этого ограничения только определенные категории беженцев, среди которых люди старше 65 лет, дети до 18 лет, или те, кто ухаживает за детьми с инвалидностью.
При условии выполнения этих требований соответствующие выплаты продлены пока лишь до 30 июня 2026 года.
Напомним, в Британии беженцы будут ждать 20 лет на постоянный статус. По словам министра внутренних дел Великобритании Шабаны Махмуд, пересмотр этого статуса планируется каждые два с половиной года. Лица, которые используют «безопасные и легальные маршруты», находят работу и способствуют обществу, смогут подать заявку на постоянное проживание раньше.