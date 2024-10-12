Страны ЕС обеспокоены возможностью "любовного треугольника" с Трампом и Путиным

Правительства европейских стран разрабатывают планы на случай, если они будут вынуждены вступить в menage a trois ("любовный треугольник") с Дональдом Трампом, который может победить на выборах президента США, и президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в субботу, 12 октября, пишет издание The Telegraph.

“Очень неприятно думать, что Запад будет в паре с Путиным, если Трамп станет президентом. Если он вернется [на пост президента США], продажи попкорна в Москве и Пекине возрастут. Все, что им остается делать — это сидеть без дела и наблюдать, как Запад разрывает себя на части из-за внутренних разногласий", — цитирует издание неназванный европейский дипломатический источник.

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В издании отметили, что перед европейскими лидерами встал вопрос, смогут ли они обеспечить снабжение оружием для Украины, если Трамп решит прекратить военную помощь от США.

The Telegraph напоминает, что Трамп неоднократно заявлял, что мог бы положить конец войне в Украине, достигнув соглашения между Киевом и Москвой.

"Это вызвало опасения среди европейских правительств, что он [Трамп] может заставить Украину уступить территорию России в обмен на прекращение огня", — говорится в публикации.

Еще одним опасением европейских политиков является то, что данные западной разведки могут попасть в Кремль через Трампа, который может стать "источником" для Путина.

Опасения относительно безопасности Европы еще более обострились после того, как Трамп пригрозил позволить России атаковать европейских союзников по НАТО, которые не достигли плановых расходов для поддержки обороноспособности Альянса.

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Напомним, в 2020 году во время пандемии коронавируса экс-президент США Дональд Трамп тайно посылал российскому диктатору Владимиру Путину "дефицитные" тесты на COVID-19 для личного использования.

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